Las 5 mejores formas de evitar un hackeo a través de la cámara de tu ordenador

Actualmente, y desde hace ya varios años, un ordenador es un dispositivo que prácticamente todo el mundo tiene en su hogar. Ya sea portátil o de sobremesa, a lo largo de los últimos años, y especialmente desde la implantación del teletrabajo en muchas empresas, el ordenador se ha convertido en la principal herramienta laboral de millones de personas.

Un hecho que simplifica en gran medida muchas de las tareas que, a día de hoy, ahora son posibles de la mano de nuestro ordenador. Sin embargo, los riesgos derivados del uso de estos dispositivos también se han incrementado exponencialmente con el paso de los años. Tal es así, que todos hemos escuchado alguna vez que los hackers pueden acceder a la cámara de tu ordenador. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación?

Las amenazas externas que pueden llegar a través de la cámara de tu dispositivo

Hemos visto ya infinidad de formas de la mano de las cuales los ciberdelincuentes sacan partido a la tecnología. Sin embargo, cuando se trata de personas más especializadas, y con un mayor conocimiento de la materia, estos peligros se multiplican, poniendo en riesgo no solo todos los archivos de nuestro ordenador, sino incluso también la privacidad de cada usuario.

Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas un ordenador con la lenta de la cámara tapada, supuestamente, para evitar que un invitado no deseado nos esté observando a través de ella. Y lo cierto es que esto es algo que ocurre, y, además, pone en gran peligro la seguridad del usuario, ya que es una forma ideal de espiarlo sin que este lo sepa, y poder acceder así a información confidencial revelada por el propio usuario sin darse cuenta de que está siendo observado.

Cinco métodos para evitar ser víctima de un hackeo por la cámara de tu ordenador

Desde contraseñas, claves o todo tipo de información confidencial, hasta la captura de imágenes o vídeos comprometedores que luego pueden usar para chantajear al usuario. Son muchas las formas con las que el hackeo de una cámara puede poner en riesgo la seguridad de un usuario, por lo que mantenerla desconectada siempre que no la usemos debe ser una prioridad. Y si recibimos un mensaje que indica que está siendo utilizada, es importante comprobar la fuente de la que proviene.

Algo para lo que no hace falta recibir ningún mensaje, simplemente con que se encienda la luz de la cámara, esto indicará que está siendo usada, ya sea con o sin nuestro consentimiento. Sin embargo, no todos los indicios se dan a través de la cámara, y es que la aparición en la pantalla de archivos que nosotros no hemos abierto, también puede significar que un hacker externo nos ha estado observando mientras realizábamos cualquier tipo de tarea.

Otro punto muy a tener en cuenta es el de comprobar que aplicaciones tienen acceso a la cámara. Si nos topamos con una aplicación de terceros desconocida que nosotros no hemos instalado, esto es un motivo más que evidente para lo sospecha. Por último, y como método más sencillo para realizar una comprobación eventual que nos demuestre que todo esté en orden, el ‘Administrador de Tareas’ del ordenador revelará si hay alguna app desconocida en uso, por lo que este puede ser otro indicio de que una tercera persona está tratando de acceder a nuestro dispositivo.