Google desbanca a Shazam: su herramienta para buscar una canción

Desde que internet se asentase en nuestras vidas, son casi incontables las funciones que ha brindado a los usuarios, así como el peso que ha obtenido en el día a día de estos. Desde las tareas más fundamentales, en las cuales se engloban todo lo relativo al bienestar y el ámbito laboral, hasta otros aspectos que no tienen tanta relevancia, pero sí simplifican muchos aspectos de nuestro día a día.

Y es que la mayoría de aspectos en los que internet ha mejorado en mayor o menor medida la vida de las personas tienen un carácter anecdótico. Por ejemplo, hasta hace no tanto, el hecho de tener una canción rondando en la cabeza o no saber cuál es, o escuchar en un bar una canción que te gusta pero no poder identificarla, era algo habitual. Pero eso ya no sucede.

Las soluciones de Google para no quedarte nunca con las ganas de conocer una canción

Un terreno en el que Shazam puso la primera piedra para edificar el camino. Una plataforma que acababa de raíz y de forma sencilla con este problema, ya que ahora, todas las canciones que sonasen en cualquier contexto estaban a tu alcance en cuestión de segundos. Desde su creación, ya nadie nunca se quedó con las ganas de conocer esa canción que sonó en ese momento. Y como no podía ser de otro modo, en Google tomaron nota.

Con el paso de los años, fueron muchas las plataformas y aplicaciones que tomaron ejemplo de Shazam en el ámbito musical, como son los casos de MusicID, SoundHound o Genius. Sin embargo, más allá de esto, Google trató de simplificar un poco más todo esto, y en 2024, de la mano de la plataforma más grande de internet, ya no es necesario acudir a ninguna plataforma.

Haciendo uso del navegador de Google, bastará con acceder al asistente de Google al son del ya clásico ‘Hey, Google’ para pedirle que identifique la canción que está sonando. De una forma más sencilla, y apta para todos los dispositivos, el micrófono de Google también cuenta con una funcionalidad llamada ‘Buscar canción’, que servirá para que su sistema trate de identificar la melodía que está sonando.

Pero esto no es todo. Y es que una de las limitaciones de Shazam era que, para identificar una canción, tenía que ser su versión original. No valía un vídeo grabado con el móvil, una versión llevada a cabo por otro artista, o tú mismo tratando de recordar la melodía de la propia canción. Un problema con el que Google ha acabado, añadiendo una funcionalidad extra.

Y es que actualmente, haciendo uso de cualquiera de los comandos previamente mencionados, bastará con cantar, tararear o silbar una canción para que Google la reconozca. Una función que acaba con la limitación más evidente de Shazam, y que acaba con un problema que ni siquiera esta aplicación era capaz de resolver, que no es otra sino la de identificar esa canción que no podías quitarte de la cabeza. Un problema al que, de una vez por todas, Google ha puesto solución.