Google presenta la innovación que revolucionará el mundo de la IA

Conforme se acerca el verano, se suceden todo tipo de eventos tecnológicos en los que las grandes empresas del sector anuncian algunas de sus principales innovaciones. Recientemente lo hemos visto en el caso de Apple, que ha aprovechado para presentar su nueva línea de iPads. Y ayer mismo, fue Google la que hizo lo propio en el Google I/O 2024.

Un evento que no solo es el más importante de Google durante todo el año, sino que es uno de los más grandes del ámbito tecnológico a nivel global. Y fueron muchas las novedades que Google presentó a los usuarios, pero, sin lugar a dudas, la Inteligencia Artificial fue la gran protagonista del evento. Y es que en el mismo, Google anunció una innovación que causó furor entre sus usuarios.

No cabe ninguna duda en lo que respecta a la Inteligencia Artificial y su papel protagonista en el ámbito tecnológico a lo largo del último año. La aparición de plataformas como ChatGPT, así como su consiguiente evolución, de la que también hemos hablado recientemente, evidencian el amplísimo abanico de posibilidades que la IA brinda a los usuarios de cualquier dispositivo tecnológico.

One more day until #GoogleIO! We’re feeling 🤩. See you tomorrow for the latest news about AI, Search and more. pic.twitter.com/QiS1G8GBf9

— Google (@Google) May 13, 2024