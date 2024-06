Así puedes identificar si han suplantado tu identidad en internet

A día de hoy, internet se ha convertido en la herramienta principal que millones de personas utilizan día tras día para prácticamente todas las actividades propias de su día a día. Algo que ha traído consigo muchas ventajas, pero, como efecto colateral, también muchos riesgos, sobre todo en lo que a términos de seguridad se refiere.

Y es que actualmente, a través de internet llevamos a cabo todo tipo de actividades que tienen que ver con transacciones bancarias y todo tipo de información delicada. Una información que, de no tener cuidado, puede estar a merced de todo tipo de ciberdelincuentes. Y dentro de todos estos posibles ataques, la suplantación de identidad es uno de los más dañinos. Pero, ¿hay forma de evitarla e identificarla?

Todos los peligros que conlleva la identidad de suplantación en internet

Lo cierto es que la suplantación en la red se ha convertido con el paso de los años en un proceso cada vez más común, debido a la automatización de todos los procesos a través de internet, que requieren, como es lógico, la publicación de todo tipo de datos personales, que pueden ser accesibles para personas con un mínimo de conocimiento cibernético.

Los fines, por otro lado, pueden ser desde robo de dinero, hasta todo tipo de daños en lo relativo a la identidad online, desde pasaportes, tarjetas de identidad o direcciones de correo. Alrededor de esto, existe un mercado muy grande en el que los ciberdelincuentes trafican con esta información. Una información que, independientemente de que tenga o no un trasfondo económico, tiene como objetivo principal hacer daño a la víctima.

Se trata de un delito muy grave, pero, a la vez, considerablemente indetectable. Por ello, muchas de las víctimas no son conscientes de esto hasta que aparecen las consecuencias. Y es habitual que muchas de estas víctimas se den cuenta al recibir cobros de deudas no reconocidas, al recibir un correo con una reserva que nunca has realizado, o cuando se reciben un aviso del banco avisando de los números rojos.

Los métodos para identificar al momento si has sido víctima de una suplantación

Por ello, y dado que se trata de una actividad que mucho más frecuente de lo deseable, es importante tomar todas las medidas necesarias en lo relativo a nuestra identidad en internet para evitarlo en la medida de lo posible. Y estas medidas comienzan por monitorizar las cuentas y revisar los extractos bancarios de manera frecuente, de modo que podremos identificar cualquier movimiento anormal en nuestras cuentas.

Por otro lado, internet, del mismo modo que ofrece a los ciberdelincuentes un sinfín de herramientas para hacer daño a sus víctimas, también cuenta con varios sistemas de seguridad, como es el caso de la verificación en dos pasos, que se trata de un sistema extra de seguridad, que consta de un código especial que los usuarios reciben en sus dispositivos móviles antes de acceder a cualquier cuenta, siendo una barrera extra más allá de la contraseña.

No obstante, más allá de esto, es muy importante también conocer todas las amenazas que existen en internet y que están destinadas a buscar hacer el máximo daño posible a las víctimas potenciales. De hecho, en nuestra sección de ciberseguridad, ya hemos hablado sobre algunas de las mayores amenazas online, por lo que es conveniente que eches un vistazo para conocer todos los medios a través de los cuales tu identidad en internet podría estar en peligro.