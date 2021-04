La escasez mundial de chips amenaza la producción de los próximos iPad y Mac

Apple, que hasta ahora parecía ser inmune a la escasez de semiconductores que ha afectado a todo tipo de productos, desde ordenadores portátiles hasta automóviles o la PlayStation 5, parece que finalmente podría sufrir el mismo efecto.

Según un artículo de Nikkei Asia, la empresa está posponiendo la producción de algunos productos de la familia de los MacBook y del iPad este año.

En concreto, la información señala que la escasez está causando dificultades en el montaje de componentes en la placa base de los MacBooks. En cuanto al iPad, el artículo dice que Apple tiene problemas para conseguir componentes para la pantalla.

Eso también podría sugerir que la producción de un nuevo iPad Pro podría retrasarse, ya que se esperaba que el modelo utilizara una nueva tecnología de pantalla, conocida como mini-LED

Por ahora, los problemas no parecen haber afectado al iPhone, aunque la información afirma que el suministro de componentes para el producto más importante de la compañía es “bastante justo”. Eso sí que podría convertirse en un problema si se produjeran más interrupciones que empeorasen la escasez.

La principal preocupación de Apple es su ambicioso plan de reemplazar toda su línea de Macs con su propio chip



El lanzamiento del iPhone 12 del año pasado se retrasó algo más de un mes como consecuencia de la pandemia. Sin duda, cualquier retraso del producto sería una gran preocupación este año, pero lo más urgente es el Mac.

Apple ya ha presentado un MacBook Air actualizado, un MacBook Pro de 13 pulgadas y un Mac Mini con sus nuevos chips fabricados por Apple, pero aún así la mayor parte de su gama de productos sigue funcionando con chips de Intel.

La compañía había prometido que haría la transición para dejar de usar los chips de Intel “en dos años”, un tiempo que comenzó a correr en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía celebrada el pasado mes de junio. Eso le da poco más de un año para terminar la transición, algo que es complicado incluso en circunstancias ideales.

En las últimas semanas se ha rumoreado que la compañía podría presentar pronto un nuevo iPad Pro y un iMac de nuevo diseño. También se espera que la compañía siga lanzando actualizaciones del MacBook de 13 pulgadas de gama alta, junto con su hermano de 16 pulgadas. Es probable que el Mac Pro sea ya el último Mac en actualizarse debido a sus necesidades de rendimiento y capacidad de expansión.

Teniendo en cuenta que toda la industria se enfrenta a las mismas limitaciones, no parece que Apple pueda simplemente comprar los componentes que necesita en el mercado.

Diseñar y fabricar chips, como el chip que Apple ha diseñado para sus dispositivos, lleva mucho tiempo. Una disminución de la producción de chips no va a ayudar a la empresa a cumplir su objetivo de alejarse de Intel.

Además, no le ayudará a evitar la suerte de esta empresa, que ha sufrido retrasos en la fabricación que han dañado su reputación.

Justo cuando pensábamos que las cosas estaban mejorando

La demanda de ordenadores personales aún no se ha enfriado tras el abrumador aumento del año pasado, cuando todo el mundo intentó adaptarse al teletrabajo. Aun así, muchos analistas del sector esperan que la escasez disminuya en un futuro próximo.

General Motors, por ejemplo, dijo en enero que creía que lo peor había pasado y que el fabricante de automóviles esperaba volver a la normalidad. Esta afirmación resultó ser algo prematura.

Los fabricantes de automóviles se han visto especialmente afectados al tratar de abastecerse de los chips que se utilizan para todo, desde los frenos hasta los sistemas de entretenimiento y la eficiencia del combustible. Muchos habían cancelado los pedidos de piezas a principios de 2020, cuando se vieron obligados a detener la producción debido a la pandemia. Eso supuso que cuando volvieron a poner en marcha las líneas de montaje no tenían inventario de componentes.

De hecho, General Motors dijo que empezaría a enviar algunos vehículos sin chips de eficiencia de combustible para satisfacer la demanda. Los vehículos afectados consumen un poco más de combustible, lo que significa que recorren alrededor de un kilómetro y medio menos por cada litro. Eso puede no parecer un gran problema, pero representa un espectacular movimiento para mantener las líneas de producción en movimiento, incluso sin algunos componentes.

Por supuesto, no ayudó el hecho de que el Ever Given, un barco que transportaba hasta 20.000 contenedores, pasara seis días atascado en el canal de Suez, bloqueando nada menos que 10.000 millones de dólares por día. En una cadena de suministro que depende de que los componentes se entreguen exactamente en el momento en que se necesitan para fabricar los productos, incluso lo que parece un acontecimiento sin importancia -un barco atascado en un canal- puede provocar un efecto dominó.

Apple es mejor en esto que la mayoría, lo que significa que podría ser una mala señal para los demás

Si Apple está retrasando la producción debido a la escasez, es una señal cada vez más negativa para toda la industria, ya que las cosas podrían empeorar mucho antes de mejorar. A diferencia de algunas empresas que se vieron obligadas a recortar la producción, Apple no ha disminuido su ritmo de trabajo en el último año.

El CEO Tim Cook es ampliamente reconocido como un experto en la cadena de suministro que ha convertido a la empresa en una máquina de operaciones bien afinada. Hasta ahora, las tácticas agresivas de Apple para gestionar su cadena de suministro le han funcionado bien.

Sin embargo, parece que ni siquiera Apple puede evitar las consecuencias de un pinchazo en la cadena de suministro mundial.

Apple ha recurrido históricamente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para fabricar los procesadores del iPhone y el iPad y, más recientemente, del Mac. Apple licencia la arquitectura de ARM, diseña los chips y contrata a TSMC para que los produzca. Esos chips se envían a sus socios fabricantes, que montan los iPhone, los MacBook Pro y todo lo que fabrica Apple.

Apple ejerce un control extremadamente estricto sobre todo el proceso

Parte de ese control incluye la compra de toda la capacidad de TSMC que pueda. Por ejemplo, en diciembre trascendió que Apple había comprado el 80% del proceso de 5 nanómetros del fabricante, que se utiliza para el chip M1 de los últimos Mac, así como para los chips A14 del iPhone y el iPad.

El problema es que el procesador no es el único chip de esos dispositivos. Incluso si TSMC es capaz de mantener el ritmo, Apple utiliza componentes de docenas de otros proveedores en cada dispositivo. De hecho, el informe de proveedores de Apple enumera más de 200 empresas que proporcionan distintos componentes a la compañía.

Si Apple planea utilizar pantallas Mini-LED en el próximo iPad, eso requiere controladores de pantalla que no sólo determinen qué píxeles se iluminan, sino también qué zonas de retroiluminación se encienden. Esos controladores son microprocesadores diminutos. Sin el controlador, no hay pantalla.

Si las empresas que fabrican esos componentes no pueden producir ninguna pieza suelta, no pueden enviar pantallas a Apple, que no puede ponerlas en los nuevos iPads.

Apple nunca ha tenido reparos a la hora de utilizar su tamaño, su escala y sus recursos para asegurarse de estar en primera línea cuando se trata de asegurar lo que necesita para construir sus productos. Si el que está al frente de la fila tiene dificultades, son malas noticias para todos los que esperan detrás, que, en este caso, son casi todos los demás.

