Así puedes evitar que el micrófono de tu teléfono espíe tus conversaciones

Que el desarrollo de la tecnología ha tenido efectos muy positivos en nuestro día a día, es algo que nadie puede negar. Muchas de las actividades más rutinarias de nuestro día a día se han visto simplificadas por la aplicación de estas tecnologías. Sin embargo, los efectos colaterales de la tecnología también hacen acto de presencia en muchos aspectos de nuestra rutina.

Seguro que todos nos hemos enfrentado en algún momento a la situación de hablar de un tema concreto con el móvil sobre la mesa, para sorprendernos posteriormente al ver cómo el móvil ofrece búsquedas relacionadas con ese tema en cuestión. Un hecho que se suma al rastreo de otras aplicaciones que, por ejemplo, son capaces de detectar todo tipo de información. Y ante esto, surge una pregunta: ¿Realmente nos espía nuestro teléfono?

¿Se puede desactivar el micrófono del móvil cuando no lo estemos utilizando?

En primer lugar, es fundamental saber que, para desgranar punto por punto este concepto, es importante ser plenamente consciente de los permisos de acceso que requiere cada aplicación o funcionalidad de una aplicación o una herramienta del teléfono. Sí, hablamos de esos ‘Términos y condiciones de uso’, que generalmente solemos pasar por encima, y que en muchos casos ya avisan sobre el uso que harán de nuestros datos.

Es importante también dar en el clavo en lo relativo a la vía a través de la cual estos dispositivos podrían ‘espiarnos’, lo cual, más allá de nuestras propias búsquedas, parece bastante obvio: el micrófono. Cientos de aplicaciones, desde Whatsapp hasta Shazam, hacen uso del micrófono para cumplir ciertas tareas. Sin embargo, con lo que no contamos es que, cuando no usamos el micrófono, esto no implica que esté desactivado.

Lo que muchos desconocen es que se puede desactivar este micrófono si para nosotros resulta violenta la posibilidad de que esté constantemente atento a lo que hablamos, aunque sea con fines meramente comerciales. Y además, no es necesario tomar una decisión tan drástica como activar o desactivar el micrófono para siempre, sino que la gran mayoría de aplicaciones permiten a los usuarios hacer un uso muy concreto del micrófono, activándose únicamente cuando sea utilizado.

Algo que se puede hacer tanto en sistemas Android como iOS. En el caso de Android, para comprobar los permisos que hemos otorgado a nuestro micrófono, tendremos que acceder a los Ajustes, para posteriormente clicar sobre ‘Aplicaciones y notificaciones’. En este punto, tras encontrar una opción llamada ‘Administración de permisos’, ya nos toparemos con la ventana ‘Micrófono’. Y ahí aparecerá un listado con todas las apps instaladas, y en este punto podremos elegir a cuáles queremos denegar el acceso al micrófono.

En dispositivos de Apple, por su parte, el procedimiento es también muy sencillo. Desde los Ajustes, tendremos que acceder al apartado ‘Privacidad’. Y ya justo en este apartado, nos toparemos con ‘Micrófono’, donde podremos hacer lo mismo que en los teléfonos de Android: seleccionar todas aquellas aplicaciones a las que queremos denegar el acceso al micrófono. Y es que como puedes comprobar, poner fin a ese espionaje telefónico, no puede ser una tarea más sencilla.