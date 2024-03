Microsoft lleva la IA al mundo de las finanzas de la mano de Copilot

Uno de los aspectos que más impacto ha tenido en el ámbito tecnológico a lo largo del último año ha sido sin lugar a dudas la inteligencia artificial. El desarrollo de esta tecnológica no solo se ha expandido hacia todos los ámbitos, sino que se ha multiplicado de forma exponencial en todos los sentidos.

Un desarrollo que ha llegado a infinidad de empresas, que ven en esta inteligencia artificial la posibilidad de mejorar las prestaciones de todos sus servicios. Como vimos recientemente, Microsoft no es la excepción, y Copilot es la herramienta con la que Microsoft busca sacar el máximo partido posible a esta inteligencia artificial. Pero la última funcionalidad que ha llegado a esta herramienta ejemplifica mejor el potencial con el que cuenta Copilot.

Copilot se suma al mundo de las finanzas de la mano de Microsoft

Como ya contamos recientemente, se trata de una herramienta a la que se le puede sacar partido de muchas formas distintas. Lo que muchos no esperaban es que en tan poco tiempo se destinase a ser una pieza fundamental en el mundo de las finanzas. Y es que el desarrollo de Copilot for Finance ya ha llegado a todos los dispositivos de Microsoft, y hoy os contaremos cómo funciona y cuáles son sus ventajas.

Su funcionamiento es sencillo, pero efectivo: hace uso de fuentes de datos financieros como Microsoft Dynamics o Microsoft GAP, basados en sistemas antiguos de planificación de recursos empresariales, pero introduce muchas mejoras que de la mano de la inteligencia artificial economizan y mejoran los tiempos de trabajo, siendo una herramienta llamada a cobrar una gran importancia de cara al futuro.

En primer lugar, realiza análisis de variación en Excel, para los cuales emplea indicaciones en lenguaje natural, con el objetivo de detectar riesgos o anomalías. El resultado de esto es que permite a todas las personas que se dedican a este ámbito conocer más a fondo si los objetivos se alcanzan, siendo un medidor muy fiable en lo que respecta a las previsiones y beneficios.

Por otro lado, también se encarga de simplificar el proceso de conciliación de Excel. ¿Cómo? A través de comparaciones automatizadas de estructuras de datos, así como de la mano de una guía para la solución de problemas. Esto actúa como un gran medidor de la fiabilidad de ciertos aspectos, del mismo modo que garantiza una precisión total en los registros financieros.

Por último, pero no menos importante, también se encarga de convertir los datos sin procesar en presentaciones visuales en Excel, de modo que quedan automáticamente preparados para ser compartidos a través de otras herramientas, ya sean de Microsoft o no, como Outlook o Excel. Una herramienta que servirá no solo para mecanizar, sino también para simplificar infinidad de procesos, demostrando una vez más que el desarrollo de esta inteligencia artificial está llamado a cambiar por completo muchos de los aspectos que componen nuestro día a día.