«La IA ha mejorado la productividad de un gran banco de España en un 52%»

Fernando Rubio Román es el director del Equipo Técnico de IA de Microsoft Azure. Es responsable de liderar las estrategias de colaboración con empresas y socios de la multinacional estadounidense, impulsando la transformación digital y la adopción de soluciones tecnológicas innovadoras.

Rubio tiene una sólida trayectoria en la industria tecnológica, habiendo ocupado diversos cargos de liderazgo en importantes empresas del sector. Antes de unirse a Microsoft, trabajó en compañías donde adquirió una amplia experiencia en gestión empresarial, desarrollo de negocio y estrategias de mercado.

El director del equipo técnico de IA de Microsoft Azure trata con Economía Digital los potenciales avances que llegan con la implantación de la inteligencia artificial generativa, los crecientes problemas de ciberseguridad a nivel mundial o cuál es la visión de su compañía sobre la valoración de las compañías que están liderando este campo.

¿Por dónde pasan los planes de Microsoft en España? Hay inversiones anunciadas en Madrid y en Aragón. ¿Hay planes más allá en otras regiones del país?

Anunciamos la apertura de la región en Madrid y hay un Cloud Campus, un centro de datos en Aragón, para que sea referencia en toda Europa.

¿Cuál puede ser la aplicación de la inteligencia artificial que logre más implantación?

Yo diría que el copiloto de productividad. Las dos palabras dicen algo. Por un lado, copiloto. Es decir, no es una aplicación que dejas ahí sola y que hace cosas, sino que es algo que tienes a tu lado y tienes control sobre la misma. Y, en segundo lugar, de productividad. No es una tecnología perfecta. Es muy útil. Cuando funciona correctamente es una mejora la productividad brutal, pero de vez en cuando cometer errores y por eso hay que estar encima.

Y eso para el mundo de la productividad tiene mucho sentido. Sobre todo porque cuando más sentido tiene es cuando le pones a hacer una tarea que hacerla es muy costoso, pero revisarlo es fácil. Si yo pido que me ayude a generar un correo o que me haga coaching, pues oye, igual el coaching que me hace alguna vez es muy malo, pero cuando es bueno es genial, no lo podría haber visto desde ese punto de vista. En el mundo de productividad y en esa visión de copiloto, ese es el escenario que ya es una de nuestras grandes apuestas.

La inteligencia artificial como tal ya existía. ¿Cuál es la gran evolución?

Hay dos grandes diferencias. Se habla mucho de los grandes modelos del lenguaje, como si eso fuera lo moderno. A nosotros nos gusta hablar de modelo fundacional. Los modelos de lenguaje ya están muy superados.

Lo que ha cambiado es que tradicionalmente, lo que había que hacer para hacer un modelo de IA, había que darle un montón de datos y casi picarlos. Para cada tarea, había que hacer un modelo para esa tarea. El gran cambio es lo que se llama el autosupervisado. Le damos internet, el mundo, y lo usamos para muchas tareas. No hay que hacer un modelo específicamente para ello.

La otra derivada es que esos modelos, una de las cosas para la que valen, es que son motores de razonamiento. No son personas, pero pueden hacer razonamientos. Ese es el gran cambio. Por primera vez en la historia, hay algo que es capaz de razonar. Algo que hasta ahora solo hacíamos los humanos.

Te lo preguntaba también por la parte de copiloto. ¿Puede que haya un momento en el que no haya esa necesidad y actúe por sí sola?

La barrera de lo que va a poder hacer sola y dónde el humano va a estar se va a estar moviendo constantemente. Lo siguiente que hemos anunciado es que sea una persona que esté en las reuniones y que haga de project manager, ver la agenda del día, ver si estamos hablando de los temas previstos o no, ponernos tareas a cada uno de nosotros, el acta de la reunión… Probablemente ese tipo de tareas van a estar cada vez más automatizadas.

No hay que pensar en ello como una barrera definida, sino que se va a ir moviendo y los seres humanos vamos a tener que ver cómo aportamos valor a lo que no es posible o no tiene sentido automatizar.

Has comentado que los usuarios tendemos a utilizarla como un buscador. ¿Va a ser el fin de Google y del resto de buscadores?

No voy a hablar de la competencia, pero por ejemplo el equipo de desarrollo de Bing Chat, que está en España, en Barcelona, desarrolla una innovación como no se ha visto. Ya no solo ayuda a hacer la búsqueda, sino desde que genere imágenes, una canción, tareas que antes solo programadores podían hacer… Lo que antes era solamente buscar se está convirtiendo en una herramienta mucho más potente. Ya no tiene sentido una lista de resultados. Es un cambio de paradigma.

Entiendo que hay mucho que se está trabajando en silencio. ¿Cuál va a ser la novedad que nos va a romper los esquemas?

Obviamente hay muchas cosas. Hay mucho de lo que todavía no se habla porque no ha salido. Un anuncio importante de nuestro CTO en EEUU es que lo que cabe esperar es que los modelos cada vez sean más precisos. No tanto que aparezcan nuevas capacidades, que también, sino que serán mucho más fiables y mucho más precisos.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una proliferación de ciberataques a instituciones y empresas, sobre todo con interés en el robo de datos. ¿Hasta qué punto esto es un problema y hasta qué punto tenemos herramientas para combatirlos?

Si el cibercrimen fuera un país sería la tercera economía del mundo. Y creciendo por encima del resto de economías del planeta. Eso dice hasta qué punto esto es un problema. Esa imagen romántica de los 80 de que esto es un chaval jugando ya no está. Es labor de todos que la gente entienda que lo que hay detrás son mafias, negocio y extorsión.

En Microsoft estamos comprometidos con la seguridad. Hace poco hicimos un anuncio que decía ‘la seguridad por encima de todas las cosas’. Ese es el resumen. Si tenemos que elegir entre desarrollar una nueva aplicación o hacer más segura una que ya tenemos, elegiremos la segunda. Y si es necesario, parar el desarrollo de nuevas funcionalidades. En España, tenemos un acuerdo con el Gobierno para ayudarles en tema de ciberseguridad.

Es grave y está yendo a más. Pero hay esperanza. Hay consciencia de la gravedad del problema y ganas de ponerle solución. Microsoft es la compañía más grande del mundo en inversión en ciberseguridad, a mucha distancia de lo siguiente.

Estamos viendo cómo una compañía rival de Microsoft está utilizando datos e imágenes de sus redes sociales. Ahora todavía hay más interés para entrenar a las inteligencias artificiales. ¿El ciudadano debe estar preocupado por el uso que puedan hacer las grandes tecnológicas?

Microsoft no vive de los datos de los usuarios. Si tienes una cuenta de Outlook, nadie va a leer tus correos electrónicos. En el mundo empresarial, los compromisos van más allá. Nadie tiene acceso a los datos, no salen de la UE en ningún momento, no se van a utilizar para entrenar a ningún modelo de IA…

¿Deben estar preocupados? Lo deben estar respecto a compañías que no respeten la privacidad de sus datos. Pero no creo que la IA cambie demasiado eso. Sigue siendo igual de importante no utilizar aplicaciones de mensajería que lean tus datos.

¿No es un incentivo a utilizar datos de los usuarios? Por ejemplo, se van a utilizar imágenes de Instagram para entrenar a las IA de generación de imágenes.

No todo lo que se puede hacer se debe hacer. La visión que nosotros tenemos es que la IA hay que utilizarla de manera responsable. En cuanto a privacidad, inclusividad, transparencia… Lo que seguro que hay que hacer es que el usuario sea consciente de que se está haciendo. Esa es la transparencia. Cuando Microsoft hace una aplicación, pasa por muchísimos controles siguiendo esos principios. Hay muchas cosas que no hacemos porque consideramos que no están de acuerdo con el uso responsable de la IA y con el principio de privacidad.

Apple ha anunciado recientemente que va a implementar los servicios de OpenAI. ¿Qué puede suponer este acuerdo?

Microsoft y OpenAI son dos empresas diferentes, aunque Microsoft invierta en OpenAI. El acuerdo que tenemos a alto nivel incluye que podemos usar los modelos de OpenAI en Azure. Nosotros somos una plataforma para que empresas de todo tipo construya sus aplicaciones. Utilizamos los acuerdos de OpenAI, porque son los mejores del mundo, pero también se pueden utilizar en Azure los de Meta, los de Nvidia o los de Mistral. Nosotros ayudamos a las empresas a poner en marcha iniciativas de IA.

¿Cómo pueden aprovechar las grandes empresas los proyectos de IA que ponéis a vuestra disposición?

Entendiendo que esta tecnología tiene que ser el CEO el que la impulse. Hace falta una estrategia de implementación. Pueden crearse nuevas líneas de negocio o cambiar los procesos de trabajo. El CEO tiene que comprender que es muy relevante y que puede conseguir unas ventajas competitivas fundamentales utilizando esta tecnología.

¿Los CEO en España son conscientes del potencial de la implantación de la IA?

Hay de todo, pero en general sí. Lo bueno de esta tecnología es que hacer una prueba de concepto para enseñar el potencial en un negocio es sencillo. Y en tres meses se puede llevar a producción. Cada vez más CEO se dan cuentas de las implicaciones que tiene. Las ganancias de productividad son increíbles.

Hoy en día todos los negocios son digitales. La innovación está viniendo de la tecnología. Es fundamental ser muy eficientes para mejorar la competitividad y la productividad. La mejora de la productividad en las empresas lo tenemos medida en un 55%. El director de un gran banco de este país nos dijo el otro día que habían conseguido un 52% de productividad. Es brutal. ¿Qué tecnología puede hacer esto? Proyectos que antes no se podían hacer porque no salían las cuentas, ahora sí son posibles.

¿Quién va a ganar la carrera de la IA y por qué?

Hombre, trabajando en Microsoft… Yo creo que estamos muy bien posicionados. No sé si es una carrera o no. Me gusta pensar en nuestra misión, que es ayudar a las organizaciones a hacer más.

En la época de Bill Gates era tener un PC en cada casa. Ahora ayudamos a todas las organizaciones y personas del mundo a hacer más y la IA es una tecnología para eso. Ahora está de moda, pero llevamos utilizando la IA muchos años. No sé si ganaremos o no, pero desde luego vamos a estar ahí.

Microsoft puede ser la líder porque no lo estamos haciendo solos. Tenemos acuerdos con múltiples organizaciones, como Nvidia, Meta, Mistral y muchos que me dejo. Nos gusta hacer la comparación con la imprenta de Gutenberg. Y el ganador no fue Gutenberg. Apareció gente que hacía papel, gente que hacía tinta… El ganador al final fue toda la sociedad. Apareció todo un ecosistema a su alrededor. Nosotros creemos que esto va a ser parecido. La cuestión es dónde te sitúas en ese ecosistema. Van a ganar muchos en muchas áreas distintas.

¿Qué tipo de trabajadores van a verse más afectados? ¿Y cómo puede impactar estas nuevas tecnologías en la productividad, por ejemplo en España, que la tiene tan baja?

Hicimos un informe en el que se entrevistan a miles de empresas. Alrededor de un 78% de las personas ya están utilizando la IA generativa. Y muchos lo están haciendo sin que la organización lo sepa. Lo llamamos ‘shadow IA’.

En España estamos en el cuarto puesto europeo en la adopción del uso de IA generativa, con un crecimiento que se ha multiplicado por 5,7. Los usuarios están yendo más rápido que las empresas. Es fundamental que los CEO lo adopten, pero que también ayuden a cambiar la cultura de las empresas. Que los empleados no lo oculten y utilicen herramientas empresariales, no de usuario. Y eso está relacionado con la privacidad y la seguridad de lo que hablábamos antes.

Que te ayude Copilot a escribir un correo no significa que seas un vago, que no quieras trabajar. Significa que te conviertes en alguien más eficiente que puede aportar más a la organización. Es un cambio cultural. Nosotros hablamos de mentalidad de crecimiento. La IA es la herramienta perfecta para aportar más en el trabajo.

Estamos viendo como las tecnológicas están creciendo hasta copar un porcentaje de capitalización increíble en el mercado bursátil norteamericano. Está ahí el recuerdo de la burbuja puntocom. ¿Hay peligro de que se pueda repetir con la IA?

Esto de las burbujas solo se sabe cuando explotan. Lo que sí puedo decir es que detrás hay un valor real. De verdad hay mejoras de productividad son enormes. Lo que descuenta el mercado son esas mejoras. El mundo crece y todos somos más ricos porque cada vez somos capaces de hacer las cosas más rápido. Siempre habrá compañías sobrevaloradas.

Pero de verdad hay una mejora de productividad muy relevante y, por tanto, no me sorprende que las grandes organizaciones estén creciendo. Y acabará llegando a todos los sectores y se acabará viendo reflejado en el precio de todas esas acciones.