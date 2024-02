Desde hace ya muchos años, las redes sociales conforman una parte fundamental en el día a día de millones de personas. Desde aquellos que las utilizan como mero elemento de ocio, hasta los que encuentran en estas plataformas su herramienta de trabajo. Y después de la caída de Facebook hace ya varios años, Twitter e Instagram son las redes sociales por excelencia.

Sin embargo, desde que Elon Musk comprase la plataforma azul y la renombrase como ‘X’ muchos han optado por dejar de lado la que un día fue su red social favorita. Algo que Mark Zuckenberg, dueño de Meta y por tanto de Instagram, encontró en esto el momento perfecto para lanzar al mercado Threads, la red social de Meta de publicaciones con caracteres limitados. Y sus funciones, hasta el momento, poco o nada tienen que envidiar a Twitter.

La funcionalidad de Threads que mejorará en gran medida el contenido que reciben los usuarios

Sin embargo, la gran diferencia de Threads respecto a Twitter es que la red social de meta no cuenta con un feed basado en un orden cronológico, y se toma las libertades para mostrar mensajes que considera que podrían ser de tu interés, en función de tu ubicación o las cuentas a las que sigas. El resultado no puede ser más claro: recibimos mucho contenido que no nos interesa.

En muchas ocasiones el algoritmo no acierta a ofrecernos contenido afín a nuestros gustos o nuestras búsquedas, y es posible que más pronto que tarde terminemos cansados de que cierto tipo de mensajes aparezcan en nuestro feed. Sin embargo, es un algoritmo que nosotros mismos podemos reeducar para adaptar el contenido a nuestros gustos.

El primer paso y el más evidente, en caso de que nos aparezcan cuentas con las que no queremos interactuar, es sencillo: bloqueando o silenciando a una cuenta concreta, no volverán a aparecer en nuestro feed los mensajes de esa cuenta concreta. Sin embargo, en muchas ocasiones, Threads nos recomienda temas globales, que van más allá de las cuentas que publiquen esos mensajes.

Sin embargo, para esto también contamos con una solución. Y es que al igual que Twitter, Threads nos brinda la posibilidad de silenciar palabras o frases concretas, evitando que cierto contenido vuelva a aparecer en nuestro feed. Algo que no solo es útil para evitar que se nos muestre contenido al que no somos afines, sino también, por ejemplo, para evitar spoilers, silenciando las palabras clave de la serie que estamos viendo.

Y lo cierto es que no puede ser más sencillo llevar a cabo esta tarea. Simplemente tendremos que acceder al Menú de configuración, al cual podremos llegar a través del menú desplegable en el que encontramos nuestro perfil, para después acceder al menú Privacidad. Entonces, veremos una opción llamada Palabras Filtradas.

Dentro de esta opción, ya podremos añadir todas las palabras, frases o incluso emojis que no queremos que vuelvan a aparecer en nuestro feed. Eso sí, es importante separarlas mediante comas, ya que si no podría no guardarse correctamente. Y con esta simple acción, podremos filtrar el contenido que Threads nos ofrece, haciéndolo mucho más adaptable a nuestros gustos.