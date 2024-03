Los regalos más originales de MediaMarkt para el Día del Padre

Más allá de fechas tan señaladas como las Navidades y San Valentín o los cumpleaños, el Día del Padre y de la Madre son, con casi toda seguridad, las épocas en las que el consumismo hace un mayor acto de presencia, en forma de regalos originales con los que dar una sorpresa a nuestros progenitores.

Un hecho del que son conscientes todo tipo de plataformas como MediaMarkt, en las que el catálogo tecnológico es tan sumamente amplio, que los amantes de la tecnología podrán encontrarse con un abanico lo suficientemente amplio para sorprender a sus padres. Y a menos de dos semanas para el Día del Padre, os traemos algunas de las mejores opciones de MediaMarkt.

Las ideas tecnológicas para regalar a tu padre este año

El aliado ideal de los verdaderos amantes de la tecnología

Dentro de todos los gadgets disponibles, si tu padre es un amante enfervorecido de todas las innovaciones tecnológicas, un regalo como el Amazon Echo Show 5 de tercera generación será una opción ideal para acompañar en el día a día a todos esos padres que disfrutan de los pequeños detalles que vienen de la mano de la tecnología. Y es que los dispositivos ‘Alexa’ han evolucionado mucho.

Ahora, este dispositivo cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas en la cual podremos ver todo tipo de contenido, películas, series, títulos de canciones, el tiempo cada día… Pero más allá de esta funcionalidad, y de todas las funciones de control de voz que ya incluían modelos anteriores, este dispositivo incorpora también una cámara de 2 MP con la que podremos llevar a cabo muchas otras cosas, entre las que se encuentran las videollamadas. Un complemento tecnológico de lo más completo que puedes encontrar en MediaMarkt por 109,99 euros.

El complemento que no puede faltar a ningún televisor

Otros, sin embargo, son más aficionados de la televisión que de la tecnología a nivel global. Y si aún no es momento para renovar el televisor del hogar, la barra de sonido LG S60Q es una de las mejores opciones para hacer un regalo práctico y elegante, ya que cambiará por completo la experiencia de ver la tele independientemente del contenido del que disfrutemos.

Una barra de sonido que cuenta con la propia barra y un subwoofer inalámbrico, formando un conjunto con potencia omnidireccional de 300W y 2.1 canales, que harán que tu salón se sienta prácticamente como una sala de cine. Una función en la que también juega un papel fundamental el sonido envolvente Dolby Atmos, que no solo ofrece una experiencia mucho más inmersiva, sino que, además, analiza el contenido que estamos viendo, y lo optimiza al instante, eligiendo siempre el mejor sonido para cada situación. Y su precio en la web de MediaMarkt, por tiempo limitado, es de 174 euros.

El regalo perfecto para los amantes del café

También es importante remarcar que la tecnología ha tenido un impacto directo en todo tipo de elementos del hogar, no solo en los dispositivos tecnológicos al uso. Y si tu padre no es capaz de afrontar el día sin una buena taza de café, la cafetera superautomática Philiphs Serie 1200, también puede ser un regalo con el que coronarte durante este Día del Padre, con la que no tendrá nada que envidiar al café de las tiendas especializadas.

Algo que es posible gracias en gran parte al sistema Aroma Extract, que logra de forma automática el equilibrio entre la temperatura y aroma, ofreciendo los mejores resultados independientemente del tipo de café que preparemos. Pero además de sus múltiples funciones, destaca también por la sencillez de su limpieza, ya que todas sus piezas son aptas para meter al lavavajillas. Un regalo imprescindible para los amantes del café, que podrás encontrar en MediaMarkt por 259 euros.