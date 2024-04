Estos son los requisitos que tendrás que aceptar para seguir utilizando Whatsapp

De todas las aplicaciones que son conocidas a nivel mundial, Whatsapp es, sin lugar a dudas, una de las que tiene un uso más extendido. Así lo demuestran los cientos de millones de usuarios que hacen uso diario de la aplicación. No obstante, las constantes mejoras que recibe de manera eventual son otro de los aspectos que hacen que la app de Meta triunfe.

Son muchas las actualizaciones que Whatsapp ha recibido y que hemos visto a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, la llegada de la interoperabilidad a Whatsapp será una de las más grandes que se recuerda desde su desembarco a nuestros teléfonos móviles. Y hoy os contaremos qué será necesario para poder seguir utilizando la aplicación una vez que esta novedad haya llegado.

Estos son los requisitos indispensables para seguir utilizando Whatsapp

Sin embargo, lo primero de todo es recalcar cuáles serán las ventajas de esta interoperabilidad. Esta medida, desarrollada por Meta y anunciada por la mismísima Unión Europea, consistirá en la capacidad de los usuarios de enviar y recibir mensajes a través de WhatsApp a personas que usan otras aplicaciones de mensajería, lo cual cambia por completo la forma de hacer uso de este tipo de plataformas.

Tal y como suena: ahora podremos hablar desde la aplicación de Whatsapp con otros usuarios que lo hagan desde Telegram, iMessage, o todo tipo de aplicaciones de mensajería instantánea. El mayor cambio que se recuerda en la historia de Whatsapp, que se basará en un sistema abierto que brindará a los usuarios una increíble comodidad a la hora de comunicarse entre ellos.

Hasta hace no mucho era una incógnita cuál sería la fecha de llegada de esta innovación a la plataforma, y ya la tenemos: será el próximo 11 de abril cuando este cambio, impulsado por la UE, entre en vigor. Por ello, y como la gran actualización que supone a niveles prácticos y funcionales en lo respectivo a Whatsapp, será imprescindible aceptar nuevas políticas como usuarios para seguir haciendo uso de la aplicación.

No obstante, no hay motivo para asustarse, ya que los requisitos no tendrán un grandísimo impacto a nivel vital en lo que respecta al uso de Whatsapp, ni a nivel funcional ni de privacidad. Y es que, en resumidas cuentas, son cuatro los puntos básicos que tendremos que tener en cuenta: primero, aceptar las condiciones sobre estas nuevas políticas, lo cual, por otra parte, resulta algo completamente lógico.

También habrá que aceptar los requerimientos de la UE sobre la interoperabilidad, así como los cambios en la política de transferencia de datos, y, en último lugar, el cambio en la política de la edad mínima para hacer uso de Whatsapp, que, a partir de ahora, disminuirá a los 13 años. Y simplemente con aceptar esas cuatro bases, podrás seguir haciendo uso de Whatsapp, tras la que será la actualización más grande de su historia.