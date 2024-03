La noticia del hipotético cierre de Telegram causó una total estupefacción entre los cientos de miles de usuarios con los que esta plataforma cuenta en España. Y es que la aplicación de mensajería instantánea es, sin lugar a dudas, una de las dos que más fama tiene en el país. La otra, como es de esperar, es Whatsapp.

De hecho, es de justicia decir que la aplicación de Meta aún se encuentra a día de hoy un pequeño paso por encima de Telegram. Son muchos los motivos que llevan a Whatsapp a mantenerse en lo más alto dentro de las aplicaciones de este perfil. Pero sin duda, las constantes actualizaciones con mejoras para todos sus usuarios, son uno de los motivos que lleva a la plataforma a mantener este puesto.

La apuesta por una mayor accesibilidad con la función deslizar entre pestañas

Son muchas las funcionalidades que Whatsapp ha añadido a sus herramientas a lo largo de los últimos meses. De la gran mayoría hemos hablado recientemente, pero la que está por llegar a Whatsapp es una de esas que simplificará en gran medida el uso de la aplicación. Se trata del regreso de la opción de deslizar entre pestañas. Una función que puede resultar anecdótica, pero termina por ser muy útil.

Y es que de la mano de esta funcionalidad, los usuarios de Whatsapp tienen la posibilidad de pasar más fácilmente entre chats, llamadas, comunidades, y todas y cada una de las pestañas con las que podemos encontrarnos en la aplicación. Una funcionalidad que estaba disponible en el pasado, pero que fue sustituida por el menú inferior, apostando por los botones.

Un cambio que, en cierta medida, podría resultar anecdótico. Pero a la hora de la verdad, el hecho de poder pasar de una pestaña a otra con un solo gesto hace que sea mucho más cómodo pasar de un apartado de Whatsapp a otro. Y es que ahora no es necesario buscar el botón concreto, bastará con deslizar hacia un lado u otro para cambiar de sección.

Un cambio que se encuentra en fase beta y está en proceso, por lo que es posible que aún tarde unas semanas en llegar a todos los dispositivos, pero que, por el momento, vuelve a evidenciar la escucha activa que Meta lleva a cabo en lo que respecta a las peticiones de sus usuarios.

Un nuevo ejemplo que vuelve a dejar ver el motivo que se esconde tras el éxito de Whatsapp, ya que Meta no tiene ningún tipo de problema en lo que respecta a revertir los cambios realizados anteriormente si no calan de manera positiva en toda su comunidad. Y si eres una de esas personas que desde hace meses reclamaba el regreso de esta funcionalidad a la plataforma, estás de enhorabuena, no tendrás que esperar mucho más para disfrutar de esta función.