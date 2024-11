La gran revolución tecnológica… Así son las gafas de Meta que aspiran a desbancar al smartphone

A lo largo de las últimas décadas, la tecnología ha adquirido una importancia a nivel social que ha llevado a los distintos dispositivos electrónicos a convertirse en aspectos fundamentales de nuestro día a día. Sin ir más lejos, hace apenas tres décadas era raro ver un ordenador de sobremesa en casa, y ahora es raro un hogar en el que no haya un portátil.

Sin embargo, el dispositivo por excelencia que se ha convertido en un imprescindible en la vida de millones de personas es, sin lugar a dudas, el teléfono móvil. Lo que antes servía únicamente para hacer llamadas telefónicas, a día de hoy se ha convertido en un smartphone que utilizamos para todo, desde mantenernos en contacto con nuestros seres queridos hasta hacer la compra por internet. Pero, ¿puede alguna innovación tecnológica desbancar al smartphone?

El innovador proyecto tecnológico que apunta a decir adiós de forma definitiva al teléfono móvil

Entre los muchos motivos que han propiciado el auge del smartphone por encima de otros dispositivos como puede ser, por ejemplo, un ordenador, es la portabilidad: de la mano de un teléfono móvil, podríamos asegurar que podemos llevar prácticamente toda nuestra vida en el bolsillo. Esa portabilidad se traduce en una enorme comodidad que pone todo a nuestro alcance, y que ha sido la receta del éxito tras estos teléfonos.

No obstante, a lo largo de los años, la tecnología ha ido un paso más allá, dando lugar no solo a una realidad a la que podemos acceder a través de nuestro teléfono móvil, sino a una realidad de la que nosotros mismos podemos formar parte. Este concepto del Metaverso, del que se lleva más de un lustro hablando, es una realidad cada día más tangible. Lo vimos hace algo menos de un año con las Apple Vision Pro, y lo vemos ahora con un modelo precisamente de Meta, que apuesta por un diseño sobradamente conocido con todos: las clásicas Ray-Ban.

Las gafas de realidad aumentada Ray-Ban Meta.

Para el que no esté familiarizado con este concepto, la realidad aumentada consiste a grandes rasgos en una experiencia interactiva que añade todo tipo de información perceptual al mundo que nos rodea. A diferencia de la realidad virtual, no nos inmiscuye dentro de un universo paralelo, sino que se encarga de mejorar la realidad que nos rodea.

Un terreno en el Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Meta, tenía claro que quería inmiscuirse. Y por ello, el pasado mes de abril, fueron lanzadas al mercado las innovadoras Ray-Ban Meta, que apuestan por el diseño de este clásico modelo, pero brindándonos una nueva perspectiva a través de la cual la realidad y lo tecnológico pasan a formar parte de un mismo sistema.

A pesar de que aún desconocemos muchos de los detalles de este modelo, su base principal asegura que se basa en una apuesta por la innovación y la interacción con la cotidianidad. Y entre los muchos mecanismos de los que este modelo hace gala para ello, destacan un sistema de sonido que se asemeja a los auriculares de conducción ósea, y que se encarga de enviarnos el sonido dejando libre nuestra oreja, a través de un sencillo sistema de volumen en la patilla derecha.

Las gafas de realidad aumentada Ray-Ban Meta.

No obstante, son las cámaras integradas lo que marca la diferencia en este modelo. Unas cámaras capaces de hacer fotos de hasta 12 megapíxeles y grabar vídeos a una calidad de 1080p y 30fps, que ofrecen una calidad de imagen nunca antes vista en estos dispositivos. Y a mayores, este modelo de Meta ha incorporado un asistente de voz que no solo es sumamente útil en la práctica, brindando un carácter de accesibilidad nunca antes visto en este tipo de dispositivo. Algo que no solo puede resultar útil para crear atajos a la hora de hacer uso de todas sus funcionalidades, sino que también puede servir de enorme utilidad para que personas con problemas visuales o auditivos puedan acceder de forma mucho más sencilla a cualquiera de sus prestaciones.

En este sentido, Meta ha llevado al mercado de la mano de estas gafas un modelo llamado a marcar un antes y un después en la tecnología wearable, que hace que muchos ya se frotan las manos con la que puede ser una de las mayores innovaciones del siglo. Aún es una incógnita dónde se encuentra el techo del potencial de estos dispositivos, si es que lo tiene, y el modo en el que podría influir en el día a día de millones de personas. Porque si el smartphone triunfó por su enorme capacidad para simplificar el día a día… ¿Hasta dónde podremos llegar con estas gafas?