Suno, la plataforma que crea música mediante una IA… Ahora disponible en iPhone

A lo largo de los últimos doce meses, la Inteligencia Artificial ha alcanzado un desarrollo que parecía utópico hace tan solo algunos años. No solo por todas las grandes plataformas que la han incorporado a sus servicios de una u otra forma, sino por la gran variedad de herramientas que han sido desarrolladas en este periodo a base de la Inteligencia Artificial.

Y es que mientas que algunas de estas herramientas se limitaban a aspectos que ya conocíamos anteriormente, muchas otras han dado vida a acciones que antes solo podíamos imaginar. Lo que comenzó con ChatGPT como un mero bot conversacional, ha derivado en todo tipo de herramientas que permiten incluso crear música de manera artificial. Una acción que tiene un nombre: Suno AI.

Así es Suno AI, la herramienta que te convierte en músico en cuestión de minutos

Y es que esta innovadora plataforma es capaz de dar vida en cuestión de minutos a un arte tan complejo como la música. Para ello, simplemente debes escribir un prompt describiendo el tipo de canción que quieres. Temática de la letra, género musical, e incluso título. A partir de estas órdenes, será la propia herramienta la que de vida a la canción desde cero.

Pero no se limita simplemente a eso. Además de dar vida al género y al estilo de la canción, esta herramienta también añade la voz que se adecúe a lo que busca el usuario. Tanto en género del cantante, como el estilo de voz, incluyendo por supuesto el idioma en el que canta. Una herramienta que, como no podía ser de otro modo, ha generado cierta polémica en lo relativo a los artistas.

La herramienta ofrece a los usuarios un límite de 50 créditos diarios, lo cual sirve para dar vida a un total de diez canciones diaria. Pero también tiene una versión de pago en la que no hay límite. Además de todo esto, también ofrece a los usuarios la posibilidad de editar las obras, pudiendo eliminar o corregir aquellas partes que no le convenzan del todo, y dándole un nuevo aire desde cero.

La plataforma musical de IA aterriza en iPhone

Una herramienta que ya causó furor a principios de este año. Sin embargo, muchos no participaron con esta herramienta, dado que solo estaba disponible en su versión web, a la cual se accede a través de este enlace. Sin embargo, si eres de esos usuarios que se quedó con ganas de probarlo pero no lo hizo al no estar disponible en tu móvil, tenemos buenas noticias: ya está disponible para iPhone.

Desde esta misma semana, los usuarios de Apple podrán encontrar esta herramienta de forma completamente gratuita en App Store, donde podrán sacar el máximo partido a la música a través de un simple comando. Porque si algo ha quedado demostrado en estos últimos doce meses, es que si la Inteligencia Artificial tiene alguna limitación… Aún estamos lejos de conocerla.