La tecnología avanza a unos pasos tan agigantados, que muchas veces nos olvidamos que no solo los modelos de cualquier tipo de dispositivo tienen que innovar para ofrecer a las nuevas herramientas que la tecnología pone a su alcance, sino que los sistemas operativos también tienen que hacerlo para ofrecer a los usuarios una experiencia lo más eficiente posible.

Parece que ha pasado un siglo desde que Windows 11 llegó a todos los ordenadores que operan con este sistema operativo, pero lo cierto es que ya hace más de dos años de aquel 5 de octubre de 2021 en el que aterrizó en nuestros sistemas. Y con Windows 12 ya en el horizonte, hoy os contaremos todas las novedades que traerá consigo y, sobre todo, lo que muchos querréis saber, su fecha de salida.

¿En qué innovará Windows 12 respecto a lo que hemos visto con Windows 11?

Aún hay mucha información que se desconoce en lo que respecta a las nuevas funcionalidades que Windows 12 traerá consigo. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta, develado por Microsoft, es que habrá un gran cambio en la interfaz del sistema. Y es que según apuntan todas las informaciones, la barra de tareas, que siempre ha estado anclada en este sistema, pasará a ser flotante, en una decisión de diseño que acercará los dispositivos Windows a los de macOS.

Otro de los grandes objetivos que desde Microsoft han puesto sobre la mesa es incrementar la adaptabilidad a todo tipo de dispositivos con distintos factores de forma, ya sean teléfonos móviles, discos duros… Esto implicaría, por ejemplo, un mejor control de dispositivos Android vinculados a la aplicación Your Home, entre otras muchas prestaciones que podría aportar este sistema.

Otro aspecto en el que parece que Microsoft apostará por un cambio radical es en lo que respecta a la modernización de su propio sistema operativo. Ahora el sistema, bajo un nombre en clave llamado CoreOS, parece apuntar a dividir el sistema operativo en distintas particiones, en busca no solo de una mayor fluidez, son también de una seguridad mucho mayor de cara a amenazas externas.

Teniendo en cuenta también las corrientes tecnológicas que han comenzado arrasando 2024, también se espera una integración de la Inteligencia Artificial en el sistema, que podría, entre muchas otras tareas, servir de ayuda a la hora de realizar cualquier tipo de consultas sobre lo que vemos en pantalla, ofreciendo al usuario respuestas personalizadas, del mismo modo que ChatGPT. Y a esto se suma una optimización del hardware que esté a la altura del software.

Tal es la importancia que desde Microsoft brindan al desempeño de esta Inteligencia Artificial, que por lo que se ha mostrado en una imagen inicial, la barra de inicio contará con un botón para acceder directamente a Copilot, la herramienta integrada de Microsoft con relación a la Inteligencia Artificial de la que os hablamos recientemente.

Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuándo llegará Windows 12 al mercado? Si lo esperáis con ansia, teniendo en cuenta que habitualmente el ciclo de lanzamiento de estos sistemas operativos dura aproximadamente 3 años, es posible que no llegue hasta, en el mejor de los casos el último trimestre de 2024. Eso sí, no hay motivo para preocuparse, ya que los usuarios que disfruten de Windows 11, no se verán obligados a actualizarlo de manera automática. Por el momento, esto es todo lo que se sabe del próximo sistema operativo de Microsoft. Aunque es probable que según avancen las semanas, vayamos conociendo muchos más detalles.