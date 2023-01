Arquitectura de vanguardia y vino: el maridaje perfecto de Rioja Alavesa

Auténtico corazón de la comarca, las bodegas de Rioja Alavesa marcan el tiempo y el ritmo de la vida en este rincón del País Vasco, desde la poda a la vendimia, pasando por los remontados o el descorche de los vinos del año.

Tras algo tan aparentemente sencillo como beberse una copa de vino hay un meticuloso trabajo que va desde la viña a la botella y que requiere de condiciones muy específicas de suelo y clima, pero también de luz, temperatura y humedad en los espacios donde la uva se transforma en el delicioso elixir que es el vino.

Delimitada por las Sierras de Cantabria y Toloño al norte y por el Ebro al sur, en los apenas 316 km2 de la comarca de Rioja Alavesa se concentran hasta 12.934 hectáreas de viñedo y 300 bodegas. Con siglos de historia o de moderna factura, tradicionales o vanguardistas, familiares, ubicadas en calados subterráneos o de tipo château bordelés, cada una de ellas tiene una historia que contar.

Bodegas Baigorri, obra de Iñaki Aspiazu. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

El propio edificio es, para algunas de estas bodegas, uno de sus principales sellos de identidad, especialmente a partir de las últimas décadas, cuando de la alianza entre arquitectura y elaboración del vino han participado los más prestigiosos estudios y arquitectos creando espacios no solo bellos y prácticos, sino también idóneos para celebrar la cultura del vino y acercarla a los visitantes en una forma de turismo (enoturismo) cada vez más extendida.

Imaginativos o provocadores, creativos, capaces de sorprender y emocionar, Iñaki Aspiazu, Frank Gehry, Santiago Calatrava o Phillipe Mazières son algunos de los profesionales que ha puesto su firma en algunas de las bodegas más vanguardistas de Rioja Alavesa, haciendo de ellas auténticas joyas arquitectónicas.

Bodegas Campillo. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

Bodegas Campillo

Puede que no encaje a priori en el concepto de bodega de vanguardia que cualquiera, winelover o no, tenga en mente. Sin embargo, la construcción de Bodegas Campillo supuso una revolución en Rioja Alavesa cuando se construyó en 1990.

Situada a los pies de la Sierra de Toloño, en las afueras de la capital de Rioja Alavesa, Laguardia, y al estilo de un château bordelés, fue la primera bodega de la zona concebida por un arquitecto como un proyecto global.

En este caso fue Aurelio Ibarrondo el encargado de poner su firma y hacer realidad el sueño de Julio Faustino Martínez (fundador del Grupo Faustino) y que se replicaría después en otras bodegas de la compañía como Portia, en Ribera del Duero, con el sello del prestigioso estudio de Norman Foster.

Bodegas Campillo. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

En 1990 aún no habían llegado las formas ondulantes ni las placas de titanio a las bodegas. Bodegas Campillo es un ejemplo de integración de arquitectura y naturaleza, con un edificio principal que se alza sobre 50 hectáreas de viñedos.

Un pórtico de siete arcos de medio punto, voladizos de piedra y madera y una gran escalinata de pizarra reciben al visitante, que accede a un imponente edificio de sillería en cuyo interior reposan miles de barricas de roble y centenares de miles de botellas.

Como curiosidad y según se cuenta en la visita a la bodega, este lugar fue determinante para el nacimiento del llamado ‘efecto Gehry’ que contribuyó a colocar en el mapa al País Vasco ya que en sus instalaciones se selló el acuerdo entre el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y la Fundación Guggenheim en 1991 para poner en marcha el hoy internacionalmente famoso museo de arte moderno en Bilbao.

Marqués de Riscal

Y de un clásico a la que quizás es la imagen más vanguardista de Rioja Alavesa: la de las sinuosas formas de titanio teñidas de los colores del vino que definen la Ciudad del Vino de Marqués de Riscal.

Marqués de Riscal. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

En la localidad de Elciego –por cierto, no te pierdas un paseo por su el casco histórico de esta preciosa villa medieval plagada de casas-palacio y edificios blasonados-, se alza este complejo que permite recorrer la historia de la bodega desde su fundación en 1858 hasta nuestros días con la posibilidad de disfrutar del vino a través de los cinco sentidos (y es literal).

El paseo comienza desde el corazón del complejo, la Plaza del Reloj, desde el que se visita la Bodega Original construida en 1860 con diseño del ingeniero Ricardo Bellsolá que alberga uno de los tesoros mejor guardados de la compañía: la Botellería de vinos antiguos.

Una primera ampliación de la bodega, de 1183, es un edificio de estilo bordelés conocido como El Palomar y actualmente reservado a la elaboración de los vinos premium de Herederos del Marqués de Riscal.

Ciudad del Vino Marqués de Riscal. Foto: Bodegas Herederos del Marqués de Riscal.

Los edificios de piedra arenisca contrastan espectacularmente con la última edificación, el Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry.

Inaugurado el 10 de octubre de 2006, destaca por la espectacularidad de sus formas y su silueta. De acero y titanio, las láminas superiores cobijan forman asimétricas en las que se alojan 61 habitaciones, todas diferentes, distribuidas en dos edificios unidos por una espectacular pasarela volada.

Un centro de convenciones, un centro de visitantes con tienda, un spa de vinoterapia de Caudalie y una oferta gastronómica que cuenta con el asesoramiento del chef riojano Francis Paniego, premiado con tres estrellas Michelin, completa una oferta donde todo gira en torno a la cultura del vino.

Leer más: Las bodegas que rejuvenecen los vinos de Rioja Alavesa

Viña Real

Muy cerca, en el km 4,8 de la carretera que une Logroño con Laguardia, encontramos otra de las grandes bodegas que ha logrado conjugar arquitectura de vanguardia y elaboración de vino.

Viña Real. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

Pionera en la elaboración de vinos para el envejecimiento de Rioja Alavesa, Viña Real es la marca creada en 1920 por la compañía Cvne para los vinos elaborados en esta zona, que toma su nombre de la proximidad de los viñedos con el viejo Camino Real.

La nueva bodega, inaugurada en 2004 y obra del arquitecto bordelés Philippe Mazières es una prueba más de la conjunción de tradición e innovación.

Anclada en la misma tierra, de hecho, literalmente integrada en el Cerro de la Mesa (para alojar las naves de crianza se perforaron dos colosales túneles de 15 metros de altura y 125 de longitud que garantizan las condiciones idóneas de temperatura y humedad), se erige una monumental tina de cerca de 30.000 metros.

Uno de los túneles excavados en Viña Real. Foto: Bodegas CVNE.

Circular y revestido de madera de cedro rojo de Canadá, el edificio se funde con el entorno y, a la vez, es visible en la distancia. En su interior cuenta con dos niveles: uno superior dedicado a la vinificación y uno inferior que aloja un imponente parque de barricas y cuyo techo se sustenta sobre ocho columnas inclinadas que convergen bajo un lucernario.

En la construcción se aplicaron además todo tipo de tecnologías para facilitar la elaboración del vino, entre ellas una grúa giratoria empleada para el remontado de la uva en los grandes depósitos de acero inoxidable, lo que evita el uso de bombas o tuberías.

Bodegas Ysios

Rumbo a Laguardia destaca la sorprendente silueta de Bodegas Ysios, un homenaje al paisaje de Rioja Alavesa y la Sierra de Cantabria a cuyos pies se sitúa la bodega.

Bodegas Ysios. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

Diseñada por Santiago Calatrava e inaugurada en 2001, esta bodega del grupo Bodegas Domecq fue pionera en la zona en aunar arquitectura de vanguardia con la elaboración, degustación y venta del vino.

Su nombre hace referencia los dioses egipcios Isis y Osiris, íntimamente relacionados con el mundo del vino, y también de Egipto llegó la inspiración de los ‘canales’ que rodean la bodega, en alusión al río Nilo.

Totalmente integrado en el paisaje, el edificio es a la vez una suerte de gigantesca escultura que, debido al tratamiento volumétrico de sus muros y cubierta, crea una continuidad entre el espacio exterior y el interior a través del “movimiento estático” de los recintos.

Bodegas Ysios. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

De planta rectangular, la cubierta del edificio es el elemento más llamativo del proyecto, con diferencias de altura de hasta 10 metros, formas sinuosas y un acabado exterior en aluminio natural que contrasta con la calidez de las vigas de madera laminada empleadas en la estructura y las paredes exteriores, de hormigón recubierto de madera de cedro.

Bodegas Baigorri

El arquitecto vasco Iñaki Aspiazu diseñó el edificio de Bodegas Baigorri, otro de los más espectaculares de Rioja Alavesa y que encontramos en la localidad de Samaniego.

Bodegas Baigorri. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

Adaptado a la topografía existente, a simple vista vemos tan solo una gigantesca caja de cristal transparente con vistas a los viñedos, totalmente integrado en el paisaje y sin estridencias que, sin embargo, oculta hasta seis plantas bajo la superficie.

Con el hormigón, el vidrio y el acero como principales materiales constructivos, todo aquí se ideó para poner la arquitectura al servicio de la elaboración del vino (como tal el proyecto fue expuesto dentro de la exposición How Wine Became Modern: Design + Wine 1976 to Now en el Museo de Arte Moderno de San Francisco).

Además, y otorgándole todo el protagonismo a la gravedad, la bodega se diseñó para no necesitar bombas ni para el traslado ni para el remontado en depósito, sino que el vino caería por su propio peso en un proceso de elaboración totalmente vertical.

Bodegas Baigorri. Foto: Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

Además de aprender el proceso y ver una bodega auténticamente sostenible, en Baigorri también se puede comer entre barricas y con excelentes vistas al bellísimo paisaje de viñedos ondulantes que es una constante en Rioja Alavesa.