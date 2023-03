The Penthouse by WOW: el restaurante oculto en un apartamento de la Gran Vía de Madrid

Abrió sus puertas la pasada primavera prometiendo una experiencia de compras totalmente diferente; de hecho, WOW Concept se definía como el primer centro comercial ‘phygital’ –físico y digital- de Madrid, más parecido a un teatro que a una tienda, donde siempre hay algo distinto, ya sean nuevas marcas, lanzamientos exclusivos o colaboraciones que no pueden encontrarse en ningún otro punto de venta.

En el número 18 de la Gran Vía madrileña, el proyecto liderado por Dimas Gimeno ocupa un edificio de estilo historicista del arquitecto Eduardo Reynals Toledo que hasta finales de los años 40 fue el hogar del Hotel de Roma (la escultura de una loba capitalina amamantando a Rómulo y Remo vuelve a coronarlo) y que cuenta entre sus sorpresas un restaurante que, a modo de apartamento secreto, ocupa las plantas 5 y 6.

Cada uno de los rincones es un ¡wow!. Foto: The Penthouse.

The Penthouse by WOW

Y no es impostura: con un diseño que recuerda a los años 70 y que firma estudio de arquitectura External Reference, The Penthouse by WOW homenajea el uso original del espacio, que no era otro que servir de residencia al antiguo director del hotel.

Con mucho estilo y entre un personal de sala ataviado con elegantes pijamas y batines, las mesas se reparten por los salones, la biblioteca y un estudio de grabación. En la sexta planta, incluso por el que fuera dormitorio y el baño del antiguo apartamento.

Con un ambiente más desenfadado, si la quinta planta es perfecta para para comer o cenar, esta se propone como un espacio donde tomar un cóctel y disfrutar de la experiencia desde otro punto de vista.

Torreznos caseros y matrimonio de anchoa y boquerón. Foto: The Penthouse.

Y, a punto de abrir, dos grandes terrazas que se suman a la ruta de azoteas imprescindibles de la Gran Vía, con vistas a esta histórica arteria madrileña y también a la calle Clavel.

La cocina de Triciclo

La originalidad del espacio (querrás fotografiar cada uno de sus rincones) no ensombrece, sin embargo, el concepto gastronómico, en manos de Grupo Triciclo.

El chef Javier Goya (propietario, junto a Javier Mayor) y responsable de algunos de nuestros restaurantes favoritos en la capital como Verbena en la Casa de Campo, Triciclo o Sua, está también al frente de The Penthouse by WOW, donde conjuga la cocina castiza madrileña con sabores viajeros.

Lubina de estero frita. Foto: The Penthouse.

Entre los que hay que pedir, entrantes como las alcachofas de Tudela con escabeche trufado y jamón ibérico y las endivias a la brasa con crema agria, queso de Peral y anisados, los excelentes mejillones tigre, el matrimonio de anchoa y boquerón o los torreznos caseros con huevas de arenque.

Además, el sabroso canelón de pollo de corral en pepitoria con bechamel trufada y almendras, el bacalao al pil pil, la lubina de estero frita o el carabinero XXL a la brasa de sarmiento.

Tampoco desmerecen los bocadillos, como el lobster roll con col morada, hinojo, aguacate y mayo picosa o el sándwich de pulled pork con chucrut, cebolla crujiente, pepinillo y hierbas frescas.

Coctelería. Foto: The Penthouse.

Y sin duda hay que ‘hacer el esfuerzo’ de tomar postre, por ejemplo, su cremosa tarta de queso, el flan de maíz con kikos y helado de piña o el lemon pie con helado de pisco sour.

Lo suyo es acabar la experiencia con un cóctel en la planta superior y, si puede ser, en una de las terrazas, con vistas a la Gran Vía y a los cielos de Madrid.

La experiencia se complementa con otras experiencia y sorpresas, como las jornadas a cuatro manos en las que se invita desde jóvenes talentos de la cocina a prestigiosos chefs con estrella Michelin que van cambiando cada mes. Por ejemplo, acaban de pasar Borja Susilla y Clara Puig del restaurante Tula de Alicante y el próximo invitado será Rafael Soler, del también alicantino Audrey’s Restaurant.