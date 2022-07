Abre el Avengers Campus de Disneyland París: así son las aventuras entre superhéroes

Treinta años después de su inauguración, Disneyland Paris se hace más grande. El 20 de julio se inaugura Marvel Avengers Campus, la primera parte de una gran expansión del parque de atracciones que pone el foco en los superhéroes Marvel y a la que seguirán otras dos zonas específicas dedicadas a Frozen y la saga Star Wars.

Unos días antes de su inauguración oficial, la mismísima capitana Marvel (la actriz Brie Larson, que interpretó a la heroína en la película de 2019), el CEO de Disney, Bob Chapek, la presidenta de Disneyland Paris, Natacha Rafalski y otros superhéroes de Marvel como Iron Man, Spider-Man y Capitán América presentaron las nuevas instalaciones en una velada que terminó con 500 drones dirigidos por el Doctor Strange formando los símbolos de los Vengadores en el cielo.

Escuela de superhéroes

Más allá de atracciones o personajes que interactúan con los visitantes, Avengers Campus busca la inmersión del visitante en una academia de entrenamiento de reclutas aspirantes a superhéroes dentro del multiverso creado de los cómics de Marvel.

Brie Larson participó en la presentación del Campus. Foto: Disneyland Paris.

Siguiendo la narrativa, sería el propio Tony Stark, el multimillonario y experto en tecnología que de vez en cuando salva a la Humanidad con su traje de Iron Man, el creador de este espacio, con el objetivo de descubrir, reclutar y entrenar a la próxima generación de superhéroes. De este modo, será la primera vez que los reclutas entren en acción junto a los propios Vengadores.

Para lograrlo, los equipos de Walt Disney Imagineering, tanto de París como del resto del mundo, trabajaron codo con codo con los creadores de las películas, series de televisión y cómics de los Vengadores.

Avengers Campus recrea una academia de entrenamiento de reclutas aspirantes a superhéroes

El resultado es “un lugar completamente nuevo dentro del multiverso Marvel que nos permitirá descubrir al Superhéroe que todos llevamos dentro”.

Spiderman Training Center.

Aventuras estilo Marvel

Y no solo descubrirlo; entre las propuestas se cuentan ayudar a Spider-Man en una misión en la que lanzar telarañas desde las muñecas, salvar al universo junto a Iron Man y Capitán Marvel, entrenar con Okoye y la Dora Milaje, ver en acción a Viuda Negra luchando contra las fuerzas del mal o bailar con los Guardianes de la Galaxia.

En este sentido, la narrativa se lleva hasta sus últimas consecuencias, de modo que la historia y la experiencia se extienden “a todo lo que se ve, se toca, se huele o se saborea”, explica la directora creativa del parque, Beth Clapperton.

La idea pasa por ofrecer un campus “real” y del que los visitantes puedan ser parte.

Okoye & Dora Milaje. Foto: Disneyland Paris.

Atracciones y espectáculos

Avengers Campus, que se abrirá el público el 20 de julio, se estrena con dos nuevas atracciones: una montaña rusa de alta velocidad y otra que permite ayudar con Spiderman en una misión, así como dos restaurantes, un food truck y un hotel, abierto previamente en junio de 2021.

La montaña rusa, de nombre Avengers Assemble: Flight Force, permite a los reclutas formar equipo con la Capitana Marvel y Iron Man, aquí una figura animatrónica de última generación (y el primero de este tipo en un Parque Disney), con los que volarán por el espacio en un vehículo especialmente diseñado por el multimillonario para vencer cualquier amenaza sobre el planeta.

En la segunda, Spider-Man W.E.B. Adventure, los reclutas reciben superpoderes que les permiten lanzar telarañas gracias a una tecnología creada especialmente para esta atracción con las que deben ayudar a Spidey a capturar los Spider-Bots (unas pequeñas arañas rojas y azules creadas por Peter Parker), que están fuera de control.

Avengers Assemble Flight Force.

Con tecnología que reconoce movimientos y gestos del cuerpo, los visitantes podrán extender los brazos y lanzar telarañas desde sus muñecas al igual que Spider-Man. A medida que los vehículos WEB Slinger avancen y la misión continúe, los Spider-Bots serán cada vez más difíciles de atrapar y no pararán de multiplicarse. Una vez completada la misión, los reclutas podrán saber cuántos Spider-Bots han logrado atrapar desde sus vehículos.

Que no pare la acción

Tampoco hay que perderse el Hero Training Center, un espacio exclusivo del Avengers Campus de Disneyland Paris dotado como 27 cámaras capaces de crear vídeos semidinámicos de los encuentros de los reclutas con los personajes Marvel. También es un estreno mundial en Disneyland París.

El encuentro con los personajes Marvel es uno de los platos fuertes del Campus: entrenar junto a la Dora Milaje y aprender de la mano de las guerreras de Wakanda qué significa pertenecer a esta Guardia Real de élite son solo dos de las propuestas.

Spiderman W.E.B Adventure.

Además, se podrá participar en un baile interactivo junto a StarLord y Gamora, de Guardianes de la Galaxia o ver a Viuda Negra y Pantera Negra en la azotea de la atracción Spider-Man W.E.B Adventure bajo la atenta mirada de Spider- Man, siempre cerca por si alguien necesita ayuda.

‘V.I.E.R.N.E.S.’, la famosa Inteligencia artificial diseñada por el propio Tony Stark, cuidará e interactuará con los Superhéroes más poderosos de la Tierra. ¿Cómo? Dando la bienvenida a los reclutas, alertando de posibles amenazas y controlando las llegadas y salidas de los Vengadores.

El primer hotel de superhéroes

El campus se completa con una oferta gastronómica en diferentes restaurantes, entre ellos Pym Kitchen, diseñado como un laboratorio científico que funciona con las ‘partículas Pym’ que usan Ant-Man y La Avispa, por lo que aquí las comidas y bebidas se servirán con tamaños inusuales.

Stark Factory, de pizzas, ensaladas, pasta fresca y opciones vegetarianas, además de un postre en homenaje a Thor, un food truck de noodles y perritos calientes y un restaurante de comida tradicional norteamericana son otras de las opciones.

Armaduras de Iron Man en el Hotel de Superhéroes.

Quien quiera una experiencia totalmente inmersiva puede incluso a quedarse a dormir en el primer hotel de superhéroes del mundo, el Disney Hotel New York – The Art of Marvel, inaugurado en junio de 2021.

Con su propia Hero Training Zone para entrenarse y diseñado como una galería de arte neoyorkina, en el hotel se exhiben hasta 350 piezas de arte creadas por más de 110 artistas internacionales, incluidas 50 piezas encargadas en exclusiva para este espacio en la que es una de las colecciones de arte de Marvel accesibles al público más grandes del mundo.

450 personas trabajarán a partir de ahora en el Campus, que se estrena invitando a más de 20.000 personas a lo largo de 2022, comenzando con los 1.200 trabajadores del Grand Hôpital de l’Est Francilien e incluyendo personal sanitario y niños y familias que necesitan “un extra de magia”.