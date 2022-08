El pasado y futuro del automóvil se encuentran en un bosque de Madrid

Coches clásicos de todas las épocas, una selecta propuesta gourmet y detalles nostálgicos como el coleccionismo de automóviles a escala son algunos de los hitos de la próxima edición de Autopía, donde se unen la vanguardia y la cultura del motor.

Presentado como un ‘idilio automovilístico en el bosque’, este encuentro se realizará en Boadilla del Monte el próximo 24 de septiembre, donde se concentrarán 400 coches clásicos y varias unidades especiales.

Coches de ayer y de mañana

En un “caos perfectamente orquestado”, dicen sus organizadores, se podrán ver automóviles conservados como si no hubiera pasado el tiempo, otros restaurados con paciencia de artesano, además de ejemplares deportivos, modificados y especiales.

Leer más: Seat exhibe sus tesoros clásicos en el centro de Barcelona

En el evento se expondrán más de 400 coches. Foto Autopía

También habrá modelos clásicos y de última generación de las marcas patrocinadoras Mercedes Benz, Porsche, Bentley, BMW, Mini, Alpine y Alfa Romeo; además de novedades de Cupra y Kia, y la participación de Michelin “que a sus 133 años es el puente perfecto entre la historia de la movilidad personal, el presente y el futuro”.

Exposición en un bosque privado

El evento está organizado por Juan Hernández-Luike y Héctor Álvarez, de la compañía If You Like Cars, quienes buscaron un entorno tranquilo para pasear y contemplar coches como es el bosque de Santander, una finca privada de 70 hectáreas que alberga numerosas especies de árboles, entre ellos olivos con más de 100 años de vida que se encuentran junto a un lago.

Más de 400 coches, entre clásicos y de última generación, van apareciendo en las 70 hectáreas del bosque de Boadilla del Monte

El recorrido recuerda al circuito de un rally aunque mucho más relajado, donde se puede desconectar con las propuestas de la barra que habrá en el muelle del lago, donde quizás todavía se vea cigüeñas que suelen anidar por la zona.

En el bosque se podrá ver modelos únicos. Foto Autopía

La sigilosa aparición de los coches

Mientras siguen caminando en el bosque los visitantes descubrirán mensajes sobre la historia del automóvil y las motocicletas clásicas y deportivas, hasta que en un sector comenzarán a verse las primeras unidades de la exposición Autopía.

Leer más: La mejor colección de Rolls Royce está en las montañas de Vizcaya

En la muestra también se podrá ver una pequeña exposición de objetos vinculados al siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, además de las chaquetas y otras piezas de la colección de prendas enceradas de la colección Re-Loved de la firma británica Barbour.

Uno de los coches deportivos en exhibición. Foto Autopía

Para niños de todas las épocas

También estará Majorette con sus clásicos coches a escala que seducen tanto a niños como a adultos que recordarán su infancia, y la compañía Smoby, que desplegará una zona de juegos -como un pueblo en miniatura- para los más pequeños.

En el evento, que será sostenible con energía provista por paneles solares, habrá cinco barras de bebidas, además de una propuesta gastronómica que irá desde las hamburguesas de Juancho’s BBQ hasta las propuestas de la Zona Gourmet. Además a lo largo de la jornada habrá música en directo.

La entrada cuesta 20 euros, y se puede concurrir con perros (que tendrán un espacio especial para ellos).