L’equip de 44 treballadors de les OAVD assisteix als familiars de persones mortes o desaparegudes per la DANA

La Conselleria de Justícia i Interior ha posat a la disposició dels familiars de les persones desaparegudes o mortes a causa de la DANA un equip tècnic format per 39 treballadors socials i psicòlegs per a acompanyar-los en la interposició de denúncies davant la Guàrdia Civil i facilitar-los ajuda psicològica.

Este equip tècnic, pertanyent a les oficines d’atenció a les víctimes de delicte, a més d’altres 5 persones de suport logístic, que treballen assistint-los des de la Ciutat Administrativa, estan prestant este servici des del dia 30 d’octubre en la Comandància de la Guàrdia Civil de València, situada al carrer Calamocha, i també des del dia 6 de novembre en la nova oficina de denúncies de la Guàrdia Civil d’Albal.

L’assistència s’inicia amb la recepció els familiars o persones acostades, als quals se’ls informa del procediment que es durà a terme, i se’ls acompanya durant tot el procés de recollida de dades, així com durant la interposició de la denúncia. A continuació se’ls assisteix durant la recollida de mostres biològiques i d’identificació, en coordinació amb l’equip de Criminalística de la Guàrdia Civil i de l’Institut de Medicina Legal i Forense.

Al llarg del procés també es facilita assistència psicològica per a afrontar l’alleujament i regulació emocional així com una altra simptomatologia associada a l’experiència viscuda, i es coordinen actuacions amb altres agents intervinents, com servicis socials i sanitaris. Fins al moment, l’equip tècnic de les OAVD ha prestat este servici de suport integral a unes 150 famílies.