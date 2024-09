Barrachina reclama al Ministeri l’obertura de 40 pous de sequera per a regar els cultius de la Vega Baixa

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat “una vegada més” al Ministeri “que agilitze la Declaració d’Impacte Ambiental, per a poder obrir 40 pous de sequera que permetrien rebaixar la tensió hídrica entre un 10 i un 15% en els cultius de la Vega Baixa”.

Barrachina ha assegurat “que no fer els deures acaba amb la nostra agricultura” i ha recordat que el Consell porta des del mes de març reclamant actuacions al Govern central, per a pal·liar la greu situació de sequera per la qual travessa la comarca de la Vega Baixa”

“Reclamacions a les quals no s’ha fet cap cas, perquè és evident que el Govern de Sánchez continua castigant l’agricultura de la província d’Alacant, i la mostra està en el fet que s’ha retallat l’aigua que procedeix del transvasament Tajo-Segura per a regar els nostres camps, fins a 25 ocasions i sempre per raons polítiques”.

El perill de convertir els horts en deserts

El conseller d’Agricultura ha realitzat aquestes declaracions durant la seua visita a la comarca de la Vega Baixa en la qual s’ha reunit amb l’alcalde d’Elx, Pablo Ruz, i amb representants de la Junta Rectora DOP Granada Mollar d’Elx.

Barrachina també ha apuntat que, des de Madrid, se’ns ha comunicat que “a partir d’ara hem de deixar de plantar productes d’hivern, perquè no se’ns donarà l’aigua per a poder regar-los” i ha afegit que “aquesta decisió convertirà els nostres horts en deserts i és el preludi d’haver de talar 10 milions d’arbres, per la retallada del transvasament Tajo-Segura».

Davant la negativa d’ajudes a la sequera per part del Govern, Barrachina ha recordat que “ha sigut el Consell el que ha pres mesures i ha posat en marxa el decret llei pel qual s’estableixen ajudes directes a agricultors i ramaders per a combatre els efectes de la sequera per un import de 17 milions d’euros”.

Aquesta ajuda directa va encaminada a evitar l’abandó de les terres. Barrachina ha explicat que “ningú haurà de desplaçar-se a demanar l’ajuda, no volem que ningú es quede arrere”, després de recordar que aquesta és la primera vegada que en la Comunitat Valenciana es fa una ordre d’ajudes directes per la sequera per al secà i les ramaderies.

La importància de preservar la Magrana Mollar

“Estem parlant d’ajudes que poden arribar a 500 ramaders i 29.500 agricultors i que poden beneficiar a 175.000 hectàrees. El Consell de Carlos Mazón vol garantir la viabilitat de les explotacions agràries i fer front a possibles problemes de proveïment d’aliments, per la qual cosa resulta inajornable adoptar un pla de contingència, i oferir al sector els suports necessaris per a enfrontar-se a l’actual conjuntura”, ha subratllat el conseller d’Agricultura.

En la seua reunió amb els representants de la Junta Rectora DOP Granada Mollar d’Elx, Barrachina ha garantit que la conselleria d’Agricultura contínua amb els treballs i estudis per part de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) i de l’Estació Experimental d’Elx, per a conéixer millor les variables relacionades amb “el pardeamiento de arilo” i intentar trobar possibles solucions o mecanismes que minimitzen els danys o que permeten la seua detecció precoç.

En matèria de lluita contra l’insecte del Trips, el titular d’Agricultura ha explicat que “pretenem dur a terme una sèrie de gestions amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a ampliar usos d’altres productes de cara a la campanya de 2025, com són la Beauveria bassiana, Piretrinas, Oli parafina i Oli de taronja”.

Donar suport a un motor agrícola

Miguel Barrachina ha ressaltat que el cultiu de la magrana és un motor econòmic i d’ús d’aquesta zona de la Comunitat Valenciana, tal com ho demostra el disposar del seu pròpia DO, “i que cada hort que es perd és una derrota col·lectiva que no ens podem permetre”. “Per aquest motiu, des de la Conselleria d’Agricultura batallarem per assegurar la seua continuïtat en les millors condicions de qualitat, de conserva del seu excel·lent sabor i d’arribada als mercats”

“No abandonarem a cap agricultor, ni ramader de la Comunitat Valenciana que necessite de la nostra ajuda, en aquest sentit la Generalitat està destinant 100 milions d’euros a l’impuls del sector primari de la Comunitat Valenciana”, ha apuntat Barrachina.

Finalment, Miguel Barrachina ha exigit al Govern que duga a terme les obres de reparació de la Bassa de Sant Diego “que per la seua mala execució estan provocant que es perda el 80% de l’aigua provinent del transvasament Xúquer-Vinalopó”.