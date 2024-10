La Conselleria anticipa 28 milions d’euros a 25.804 agricultors i ramaders per les ajudes de la PAC

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmat que “la Conselleria anticipa un total de 28.187.510 euros a 25.804 agricultors i ramaders corresponents a les ajudes de la Sol·licitud Única 2024 de la Política Agrícola Comuna (PAC)”.

Referent a això, Miguel Barrachina ha indicat que, “com que el dimecres 16 d’octubre és el primer dia hàbil que es pot abonar l’acompte d’aquestes ajudes europees, el fem per a ajudar al sector primari, per a contribuir a la seva liquiditat i millorar en la mesura que siga possible la seua situació, perquè sabem que molts d’ells es troben en dificultats per a tirar endavant les seves explotacions”.

L’abonament de l’acompte de les ajudes directes de la PAC s’estendrà fins al pròxim 30 de novembre, i a partir de l’1 de desembre començaran els pagaments per a saldar l’import complet de les ajudes.

El termini pel pagament acaba el 30 de juny de 2025

El termini ordinari pel pagament del saldo finalitzarà el 30 de juny de 2025, encara que la Conselleria transfereix els fons abans, i només els expedients amb majors dificultats sofreixen algunes demores. Són aquells expedients amb incidències administratives, expedients amb controls de camp, beneficiaris que han tramitat alguna cessió de drets, o els que tenen situacions en estudi en relació amb el SIGPAC.

En aquesta ocasió, la Comissió Europea permet anticipar fins a un màxim del 70% dels pagaments directes de la PAC, inclosos en la Sol·licitud Única d’ajuda.

A més, Miguel Barrachina ha destacat l’esforç de simplificació que la Conselleria està realitzant per a facilitar la tramitació dels expedients, evitant, per exemple, l’aportació massiva de fotos georeferenciades per part dels agricultors i ramaders, així com la demora a exigir el quadern digital d’explotació.

Igualment, el conseller ha subratllat que “l’import de 28,1 milions d’euros que es transferirà als agricultors i ramaders a partir d’avui supera en més d’un 70% els imports anticipats l’any anterior, que van ser de 16,5 milions d’euros”.

En aquest sentit, Barrachina ha explicat que, d’aquesta manera, s’intenta pal·liar els efectes de l’aplicació de la PAC 2023-2027, que ha suposat una adaptació del sector primari valencià a les noves exigències d’aquesta política i, per descomptat, “fem costat als agricultors que fan front a la sequera i a les dificultats de mercat derivades de la inflació en el preu dels inputs i les dificultats de comercialització per la situació bèl·lica a Ucraïna”.