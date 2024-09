Barrachina anuncia ajudes de 1,7 milions d’euros per les pèrdues del cotonet en cítrics i caqui

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat que ja s’han resolt les ajudes per valor de 1,7 milions d’euros que van destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui afectades per la plaga del ‘cotonet’ durant la campanya 2021-2022.

Barrachina ha realitzat aquest anunci durant la inauguració de l’I Congrés de Kaki del Grup Persimon, organitzat per la cooperativa Anecoop, que se celebra en el municipi de Carlet i que té per objecte analitzar els principals reptes agronòmics del cultiu del caqui.

El conseller ha explicat que el pagament d’aquestes ajudes era una prioritat de la Conselleria d’Agricultura, “ja que els agricultors porten esperant-la des de 2022 i que ara ja és efectiva per a 526 beneficiaris, tal com va publicar ahir el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”.

Ajudes fins a 20.000 euros per un mal crític a la terra valenciana

“Cada beneficiari podrà rebre des de 200 a 20.000 euros, i agilitzar el pagament d’aquesta ajuda ha sigut una prioritat per a la Conselleria des del meu nomenament com a conseller”, ha subratllat.

Barrachina ha assegurat que “el ‘cotonet’ és una plaga que ha fet molt de mal al cítric valencià i, sobretot, en aquesta comarca. Per aquest motiu, la Conselleria d’Agricultura destinarà entre enguany i el pròxim més de quatre milions d’euros a la campanya de lluita contra aquesta plaga en la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana és la segona regió productora del món de caqui, ja que produeix el 95% del total del cultiu, dels quals el 80% es destina a l’exportació a altres països.

Combatre les plagues desde la col·laboració

“Per aquest motiu, lluitar contra les plagues és un objectiu fonamental del meu departament i per això estem treballant de manera intensa i en col·laboració amb les organitzacions professionals agràries i cooperatives, per a evitar que els cultius es vegen afectats per plagues i malalties”, ha remarcat el conseller d’Agricultura.

Barrachina ha manifestat que ja s’ha obtingut l’autorització excepcional per a la comercialització i l’ús de productes formulats a base de spinosad 48% per al control de Scirtothrips en caqui. També ha explicat que s’estan fent gestions amb el Ministeri d’Agricultura per a poder allargar el període de gràcia de spirotetramat, que estava previst fins a abril, i poder utilitzar-ho en caqui i cítrics durant tota la campanya 2025.

“No obstant això, el govern de Sánchez no ens autoritza per a la importació i cria del Anagirus, paràsit que ens permetria millorar el control de la plaga del cotonet”, ha denunciat.

Un reconeixement per Anecoop

En el seu discurs d’inauguració del Congrés, el conseller Barrachina ha reconegut la importància de Anecoop, que “se situa com la primera cooperativa hortofructícola del mediterrani i lidera la comercialització de fruites i hortalisses del mercat espanyol”.

Barrachina ha valorat la importància del Camp d’Experiències Masia del Doctor, que depén de Anecoop i que compta amb una superfície de més de 20 hectàrees, alguna cosa que ho situa “com el camp d’assajos privat més important d’Europa i l’únic que conjumina el coneixement experimental amb l’aplicació real en el camp”.

Concretament, s’estudien les propietats d’unes 500 varietats hortofructícoles amb la finalitat de dur a terme una millora varietal i el desenvolupament de nous productes adaptats als gustos dels consumidors.

Pressió per no fallar

Barrachina ha assegurat als membres de la cooperativa Anecoop presents que la Conselleria d’Agricultura “no els fallarà». «Som conscients de les dificultats per les quals travessa el sector primari de la nostra Comunitat i no volem que ningú es quede arrere, per això al llarg d’enguany hem posat en marxa ordres d’ajudes que superen els 100 milions d’euros destinats al sector primari”, ha assegurat.

També ha fet menció de les mesures per a evitar l’abandó del camp, com l’eliminació de l’impost de donacions i successions. “I no ens pararem ací, perquè enguany posarem en marxa una mesura determinant per al futur del sector agrari com és rebaixar en un 60% l’impost de transmissions patrimonials per a les propietats agrícoles, passant del 10 al 4%, per a facilitar el relleu generacional i l’abaratiment dels costos de l’activitat agrària i la millora de les estructures agràries”, ha afirmat.

En l’acte inaugural d’aquest congrés també han participat Alejandro Montsó, president de ANECOOP; Joan Mir director general; i Cirilo Arnandis, president de la Denominació d’Origen Kaki Ribera del Xúquer.