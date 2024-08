Agricultura assaja amb èxit un sistema de reg per a oliveres que manté la producció i qualitat de l’oli

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, a través de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), ha assajat amb èxit un sistema de reg subterrani per a oliveres que manté la producció i qualitat de l’oli.

Este mètode d’irrigació, implementat en la Cooperativa de Viver, ha demostrat la seua capacitat per a estalviar fins a un 20 % d’aigua sense que afecte la producció ni la qualitat de l’oli d’oliva verge extra.

L’estudi s’emmarca en el projecte europeu HandyWater, finançat per la convocatòria PRIMA 2020 i coordinat pel Centre per al Desenrotllament de l’Agricultura Sostenible (CDAS), en col·laboració amb el Servici de Tecnologia del Reg (STR), els dos de l’IVIA, l’objectiu del qual és acostar tecnologies de reg avançades als xicotets agricultors, per a millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i la rendibilitat dels cultius.

Un projecte pilot en Viver

Així, durant els anys 2022 i 2023, l’IVIA ha dut a terme estudis en una parcel·la pilot d’olivar de la varietat autòctona Serrana, pertanyent a la Cooperativa de Viver.

Es van comparar dos sistemes de reg: reg per degoteig superficial i reg per degoteig subterrani, i es van aplicar en els dos sistemes uns criteris de programació basats en el reg de precisió, per a cobrir al 100 % les necessitats del cultiu.

Un estalvi hídric del 20%

Entre els resultats obtinguts en les campanyes de 2022 i 2023 destaca l’estalvi d’aigua aconseguit amb el sistema de reg subterrani, que va aconseguir reduir el consum hídric en un 20 % en comparació amb el reg superficial gràcies a la reducció de l’evaporació i a l’ús de sensors d’humitat del sòl. A pesar d’este estalvi, la producció d’oli es va mantindre constant.

En la campanya 2023, considerada un any d’alta càrrega productiva, els arbres regats amb el sistema subterrani van produir en mitjana 20,6 quilograms d’oliva per arbre, similar als rendiments obtinguts amb el reg superficial.

Així mateix, la qualitat de l’oli no es va veure afectada pel canvi en el sistema de reg. Tots els olis produïts van ser classificats com a verge extra, amb una acidesa mitjana baixa al voltant de 0,07% i un contingut d’àcid oleic del 73 %, la qual cosa garantix un producte d’alta qualitat.

Una alternativa sostenible

L’èxit del sistema de reg subterrani en la parcel·la pilot de la Cooperativa de Viver demostra el seu potencial com una alternativa viable i sostenible per a la gestió de l’aigua en l’olivar.

La reducció de l’ús d’aigua sense comprometre la producció ni la qualitat de l’oli és un avanç significatiu cap a un maneig més sostenible dels recursos hídrics. Este sistema no solament ajuda els agricultors a ser més eficients, sinó que també contribuïx a la conservació d’un recurs tan valuós com l’aigua.

L’objectiu: el segon cultiu més important

L’olivar és el segon cultiu més important de la Comunitat Valenciana en termes de superfície cultivada, amb 93.741 hectàrees, per darrere dels cítrics.

Este cultiu, caracteritzat per una estructura propietària reduïda compta amb aproximadament 63.000 olivicultors, i resulta crucial per a la fixació de la població rural en el seu entorn.

Tradicionalment, l’olivar ha sigut un cultiu de secà, però la creixent demanda i valor de l’oli d’oliva han incentivat l’adopció de sistemes de regadiu, i s’han triplicat els rendiments de 1.063 kg/ha en secà a 3.214 kg/ha en regadiu.