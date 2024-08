Agricultura invertirá 1,2 milions d’euros en les ajudes a la collita en verd de raïm per a vinificació

La conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca iniciarà el mes d’octubre l’abonament d’1.246.310,05 euros corresponents a les ajudes a la collita en verd de raïm per a vinificació.

Es tracta d’unes ajudes emmarcades en les accions de suport al sector que impulsa la Conselleria, dins del Pla estratègic de la política agrícola comuna, finançada a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia i del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural.

Per a l’any 2024, la Conselleria han rebut un total de 1.091 sol·licituds, un nombre molt elevat en comparació a anys anteriors, per a estes ajudes a la collita en verd de les vinyes que es destinen a la producció de raïm per a la vinificació per a l’any 2024.

Una ajuda que abraça més de 1.000 hectàrees

La superfície total concedida ha sigut de 1.198,20 hectàrees, amb una estimació d’un volum total de vi retirat de 132.578,69 hectolitres.

La collita en verd té com a finalitat evitar una crisi de mercat i recobrar l’equilibri de l’oferta i la demanda en el mercat vitivinícola. Consistix en la destrucció o eliminació total dels raïms de vinyes que es destinen a la producció de raïm per a vinificació, quan encara estan immadurs, de manera que es reduïsca a zero el rendiment de la parcel·la.