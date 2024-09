La Comunitat Valenciana s’estrena com a regió convidada en la Fira d’Artesania de Múrcia

La Comunitat Valenciana participa per primera vegada com a regió convidada en la Fería d’Artesania de la Regió de Múrcia (FERAMUR), que enguany celebra el seu 40 aniversari. El certamen estarà obert fins diumenge que ve en el recinte Ifelor de la localitat de Lorca.

Així, el Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigeix Nuria Montes, ha muntat un estand institucional en col·laboració amb l’Associació Provincial d’Artesans d’Alacant i en el qual s’exhibeix una mostra de productes artesanals del sud de la nostra Comunitat.

“Es tracta”, segons ha destacat la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Maribel Sáez, d’una «excel·lent plataforma, no sols per a donar a conéixer l’excel·lència del treball dels nostres artesans, sinó també d’un espai per a l’intercanvi de coneixements i l’establiment de contactes, més enllà de l’enfortiment de les relacions institucionals amb una regió veïna.”

Posada en marxa del Pla Comerciar-te

Aquesta acció s’emmarca en el Pla Comerciar-te que ha posat en marxa el Consell per a impulsar i posar en valor el sector artesà de la Comunitat Valenciana en tota mena d’esdeveniments. D’altra banda, es facilita les oportunitats de negoci al teixit de petites empreses artesanes que, a més del seu indubtable valor en termes econòmics i com a generador d’ocupació, constitueix un bé de gran valor des del punt de vista cultural i patrimonial.

En aquest context, la Fira d’Artesania de la Regió de Múrcia és considerada com una de les més importants de les que s’organitzen a Espanya. La Comunitat Valenciana, que mai havia sigut present en FERAMUR, es converteix en la segona autonomia que rep una invitació, després del pas en edicions anteriors de Galícia.

Tradició i modernitat

Així, fins al diumenge 29 de setembre en l’estand del Centre d’Artesania i l’Associació Provincial d’Artesans d’Alacant, s’exhibiran i estaran a la venda una selecció de productes de 18 artesans que combinen tradició i modernitat.

La representació gastronòmica estarà formada per Xocolates Marcos Tonda (Vila-joiosa), La Muntanya d’Amaniments (Cocentaina), Menges de Deus (Alacant), Artesanies Jijonencas (Xixona), Pastisseria Raúl Asencio (Asp), Fumats Vibeka (Sant Joan d’Alacant), i La Pericana (Muro d’Alcoi).

A més, en l’estand de la Comunitat Valenciana en FERAMUR també es mostraran els productes artesanals en pell d’Original Nutta (Elda), polseres i braçalets de Obbvius (Elx), Art Tèxtil Conchita Menéndez (Alacant), Terrisseria Severino Boix (Agost), indumentària de Rubén Hernández (Alacant), adreços i artesania Punt i Pedra (Sant Vicent del Raspeig), Angela Tocados de Porcellana (el Pilar de la Foradada), treballs en espart de María Teresa Miñana (Aigües), enmarcaciones i pirograbado Ricardo Carlos Abasolo, artesania en cuir de Jukavir i la ceràmica de Poma Roja-Joies de Ceràmica.

El programa general d’activitats de FERAMUR es completa amb demostracions en viu de tècniques artesanals, tallers interactius i conferències i taules redones sobre l’activitat artesana i el seu impacte social i econòmic.