La Comunitat Valenciana lidera la creació d’ocupació industrial a Espanya segons l’EPA

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha destacat que, segons les dades de l’Enquesta de la població activa (EPA), la Comunitat Valenciana “lidera la creació d’ocupació industrial a Espanya i és la regió amb el major augment del nombre d’ocupats en este sector amb la incorporació de 24.000 treballadors en l’últim any”.

“Cap altra autonomia ha creat tanta ocupació en la indústria com ho ha fet la Comunitat Valenciana en l’últim any”, ha recalcat Galvañ, que ha detallat que el nombre d’ocupats en el sector de la indústria ha augmentat este trimestre en 8.800 persones “el que implica que tenim uns sectors industrials competitius i resilients”.

Antonio Galvañ ha incidit també en el bon mercat laboral juvenil, un dels col·lectius prioritaris per al Consell de Mazón. Així, en l’últim any s’han sumat 6.100 nous ocupats jóvens d’entre 16 i 24 anys. Quant a l’últim trimestre, el nombre d’ocupats jóvens (d’entre 16 i 24 anys) s’ha incrementat en 13.800 persones respecte al trimestre anterior.

La desocupació creix per la fi de la campanya estival

D’altra banda, Galvañ ha atribuït la pujada de la desocupació en la Comunitat Valenciana a la fi de la campanya de contractacions estival. Així, ha explicat que és precisament el sector servicis el que més ha patit este increment de persones desocupades i la província d’Alacant el que ha atribuït a la fi d’una de les “millors campanyes turístiques”. “El tercer trimestre és d’anada i tornada – ha argumentat- una molt bona campanya estival es correspon amb una eixida de campanya estival”.

En este sentit, el director general de Labora ha reclamat al Govern central mesures que ajuden a desestacionalitzar i a fer més competitiu el turisme, “el sector més important de la nostra Comunitat en la línia que està seguint el Consell amb el bo viatge o el pròxim bo de turisme d’interior”.

Finalment, el secretari autonòmic d’Ocupació ha sol·licitat al Govern central que el finançament de les polítiques actives d’ocupació es corresponga amb la realitat de la Comunitat Valenciana. “És necessari que el Govern central aplique un finançament just per a poder posar en marxa polítiques actives d’ocupació que generen activitat entre els sectors que més estan patint”. Així mateix, ha recordat que la Comunitat Valenciana rep 746,55 euros per persona desocupada, la segona més baixa de totes les autonomies.