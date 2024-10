El Consell col·labora amb la UA per a investigar sobre els recursos pesquers en aigües valencianes

El Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i la Universitat d’Alacant (UA) per a la realització d’estudis i el desenrotllament d’un projecte d’investigació sobre els recursos biològics marins en les aigües de la Comunitat Valenciana.

A través d’esta iniciativa, a la qual la Generalitat destina una dotació econòmica de 175.000 euros, es busca avançar en el coneixement d’estos recursos amb la finalitat de facilitar la seua conservació i explotació de manera perdurable.

L’acord amb el Consell establix que, per a millorar la gestió de les pesqueres valencianes, és necessari disposar d’un sistema de monitoratge i seguiment que permeta assessorar les autoritats amb la millor informació científica disponible.

La necessitat d’un sistema calatitzador

Per a aconseguir-ho, es fa necessària l’existència d’un sistema que canalitze els seguiments i treballs científics i la recollida de dades de la pesca que servisquen de base per a una millora en la gestió pesquera.

En el marc del conveni del Consell i la universitat, es faran tasques com el manteniment actualitzat de les bases de dades d’informació pesquera, per a la qual cosa se sol·licitaran les dades necessàries que permeten complementar la informació de què es disposa.

A més, es mantindrà una xarxa de mostreig de les pesqueres valencianes complementària d’altres existents i, en particular, la del Pla nacional de dades bàsiques.

Reserves d’interés pesquer

Les investigacions giraran entorn de la caracterització de les pesqueres valencianes. Per a fer-ho, es realitzarà un estudi descriptiu a partir de la informació dels embarcaments i les bases de dades existents i s’elaboraran índexs per a descriure la seua evolució.

També es planteja la realització d’un seguiment de la flota que pesca en l’entorn de reserves d’interés pesquer. Es realitzaran embarcaments en flota artesanal i s’analitzaran les captures en funció de la distància respecte a la reserva i de l’art de pesca emprat.

Igualment, es realitzaran entrevistes al sector de la Comunitat Valenciana i s’arreplegaran les seues propostes per a millorar la gestió actual dels pelàgics xicotets. A partir d’eixes propostes, es generarà un document que puga servir de base per a l’elaboració d’un futur pla de gestió per a la pesca amb art d’encerclament a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, i a fi d’elaborar un estudi socioeconòmic del sector, es realitzaran enquestes, que es combinaran amb la informació disponible procedent d’altres fonts. Esta informació servirà de base per a analitzar la rendibilitat de les principals modalitats pesqueres a la Comunitat Valenciana. Igualment, s’elaborarà un document amb els criteris que es poden aplicar per a optimitzar l’establiment dels períodes de veda temporal.