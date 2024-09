Educació destina sis milions d’euros al Programa competències digitals per a la infància en el curs 2024-25

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat en el DOGV les convocatòries del Programa de competències digitals per a la infància (CODI), que es posarà en marxa en el curs 2024-25 amb una inversió que supera els sis milions d’euros.

CODI és un programa gratuït d’activitats extraescolars de capacitació digital, dirigit a l’alumnat matriculat en centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana en situació de vulnerabilitat o escolaritzat en zones rurals, àmbits que presenten dificultats d’accés a internet i en la tecnologia.

Amb la finalitat de donar a conéixer el contingut d’estes resolucions, la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig, va celebrar divendres passat dos reunions informatives amb representants dels centres educatius públics i concertats per a explicar detalladament les característiques del programa, la implementació de les accions formatives i el procediment de sol·licitud.

Garantir la inclusió digital de l’alumnat

Escrig ha assenyalat que l’objectiu d’este programa és “no deixar ningú arrere en el procés de digitalització, garantint la inclusió digital de l’alumnat a través de la formació en competència digital bàsica o avançada fora de l’horari lectiu”. El termini de presentació de sol·licituds perquè els centres puguen participar està obert fins al 20 de setembre.

La directora general ha explicat que la Conselleria “ha apostat per a aprofitar el capital humà amb el qual ja disposem en els nostres centres per a poder implementar este programa. Per tant, seran els mateixos docents els encarregats d’impartir-lo, i d’esta manera es garantix la qualitat en la formació i en l’adquisició de la competència digital. Estos treballs seran retribuïts amb una gratificació extraordinària”.

El programa CODI disposa d’una inversió per al curs 2024-25 que ascendix a 5.959.000 i serà finançat per la Unió Europea dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Està previst que durant este curs s’impartisquen més de 2.600 accions formatives entre els centres participants, la qual cosa permetrà aconseguir la fita de formar en competències digitals més de 25.000 alumnes de la Comunitat Valenciana.

Característiques

Segons s’arreplega en la resolució publicada en el DOGV, el programa està dirigit a centres rurals o centres docents que tinguen, almenys, un percentatge mínim del 10 % de l’alumnat vulnerable en l’etapa de Primària, en l’etapa d’ESO i/o en l’etapa de Batxillerat.

L’objectiu del programa és tancar la bretxa social digital dotant de competències digitals bàsiques a xiquetes i xiquets entre 9 i 13 anys i iniciar l’ensenyament de competències digitals avançades a adolescents entre 14 i 17 anys, afavorint la capacitació per a l’ocupabilitat.

Estos objectius s’aconseguiran a través d’una programació d’accions formatives que es desenrotllaran en els centres educatius en període extraescolar durant el curs 2024-2025, mitjançant una metodologia activa i basada en les TIC que permetrà compensar les desigualtats i dèficits curriculars de l’alumnat escolaritzat.

El programa serà coordinat per la direcció del centre i serà impartit per personal docent de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitat i Ocupació de manera presencial en horari i períodes no lectius: extraescolars (abans o després de l’horari lectiu) o en períodes de vacacions escolars.