Martínez Mus destaca la inversió de cinc milions d’euros per a la seguretat de 46 passos a nivell de Metrovalencia

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat hui a Almàssera una de les obres incloses en el pla de millora de les condicions de seguretat i accessibilitat en diferents passos a nivell per als vianants i entre andanes de la xarxa de Metrovalencia.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) executa estes actuacions en diferents trams de les línies 1, 2 i 3 de Metrovalencia, amb un pressupost superior a cinc milions d’euros i amb finançament de la Unió Europea – Next Generation EU, a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Martínez Mus ha explicat que “els més de cinc milions d’euros permeten executar 46 actuacions en un total de 16 municipis pels quals discorre la xarxa de metro. Es tracta d’intervencions de diferent quantia, però que en conjunt milloren les condicions d’accessibilitat i seguretat dels passos situats en l’entorn de les estacions i baixadors en superfície de la xarxa de Metrovalencia”.

Un gruix d’intervencions en la línia 1 de Metrovalencia

D’estes 46 intervencions, 25 corresponen a la línia 1, 12 a la línia 2 i 9 a la línia 3. D’estes, 24 estan finalitzades, 5 en execució i 17 en procés d’inici i s’executaran entre enguany i principis de 2025.

“Les obres incloses en el pla, el desenrotllament del qual ha sigut supervisat per l’Agència Valenciana de la Seguretat Ferroviària, comprenen diverses solucions com el trasllat dels passos a punts més a accessibles i segurs, la incorporació de nous elements i proteccions i actuacions complementàries per a la dotació de nous equipaments de senyalització o enllumenat”, ha explicat el conseller.

A la visita han assistit també el secretari autonòmic d’Infraestructures i Transports, Javier Sendra; el director general de Transports i Logística, Manuel Ríos; el director gerent d’FGV, Alfonso Novo, i l’alcalde d’Almàssera, Emilio José Belencoso.

Martínez Mus ha volgut també agrair el treball realitzat per FGV i la col·laboració dels ajuntaments implicats i ha explicat que “este pla és resultat d’un estudi que es va iniciar fa anys per a determinar l’estat en el qual es trobaven els diferents punts de pas de la xarxa de Metrovalencia i permet complir amb el que establix la Llei de seguretat ferroviària”.

Actuació a Almàssera i línia 3

A Almàssera, concretament en el pas a nivell AL-5, s’ha completat, amb un pressupost d’uns 300.000 euros un nou pas a nivell adequat per a trànsit rodat i per als vianants al nord de l’anterior, la qual cosa ha donat continuïtat al vial del carrer Drets Humans, i s’ha incorporat un pas per als vianants en la vorera oposada de la porta del col·legi Palma.

A més, per compliment de normativa d’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda, el nou pas per als vianants té unes dimensions de 3 x 1,5 metres i disposa de senyals lluminosos-acústics i plaques lluminoses intel·ligents.

En la mateixa línia 3 (Aeroport-Rafelbunyol) s’han completat altres huit actuacions al costat de les estacions de Foios, Meliana i Massamagrell, amb un pressupost de prop 400.000 euros.

Millores en línia 1 i 2

En la línia 1 (Castelló-Bétera) les actuacions afecten el tram en superfície. Fins hui ja s’han completat les primeres d’estes obres, finançades per la Unió Europea i compten amb un pressupost de 3.795.221 euros.

En esta línia s’estan executant o estan previstes un total de 25 actuacions en les estacions de Paiporta, Picanya, Godella, Burjassot, Picassent, Moncada, Carlet, Alberic, l’Alcúdia i Alginet.

En la línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) les actuacions afecten el tram en superfície i fins hui ja s’han completat les primeres d’estes obres, finançades per la Unió Europea, amb un pressupost de prop de 600.000 euros. En esta línia s’ha actuat a Paterna (la Cañada, Fuente del Jarro, entre altres) i a l’Eliana, la qual cosa suma 12 intervencions.