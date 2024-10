ITE construeix una biopila integrada en peces esportives que utilitza la suor com a energia

L’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) ha presentat el resultat final d’un dels seus projectes més avantguardistes. En el Ciutat de València i integrada en la samarreta oficial del Llevant UD s’ha presentat la nova biopila desenvolupada en el projecte Energy Cell per a recol·lectar energia de la suor i usar-la per a alimentar dispositius wereables en l’àmbit del monitoratge personal com podrien ser smartwatch, pulsòmetres, polseres, fins i tot xicotets sensors que servisquen per a monitorar paràmetres mèdics.

La taxa de creixement de la pràctica esportiva és cada vegada major i els usuaris reclamen més i millor informació sobre els seus progressos i estat fisiològic. És per això que l’ús de dispositius electrònics portables és un element clau tant per a esportistes aficionats com professionals, ja que permeten un seguiment fàcil dels entrenaments, permetent emmagatzemar i transmetre informació còmodament. No obstant això, tots aquests tenen un inconvenient: posseeixen una bateria que ha de carregar-se periòdicament.

És per això que la recol·lecció d’energia (energy harvesting) juga un paper crucial per a solucionar aquesta qüestió. Es tracta d’un procés per a arreplegar energia neta, renovable i permanentment accessible a partir de fonts alternatives a les piles o bateries. Existeixen nombroses fonts d’energia amb les quals alimentar dispositius sense dependre d’aquestes i una d’elles és el cos humà, que es recarrega a través dels aliments per a realitzar les seues funcions.

Un pas avant en la investigació de biopiles

Energy Cell fa un pas més en l’acostament de la investigació sobre la tecnologia de biopiles, que fins ara s’havia centrat en l’ús de la glucosa com a combustible, una molècula menys abundant i accessible que lactat en la suor.

Durant més d’un any s’han avaluat diferents mètodes de deposició/impressió de materials sobre suports flexibles per a la generació d’uns nous elèctrodes per a, posteriorment, sotmetre a aquests substrats conductors a modificació químiques i/o biològiques perquè puguen aplicar-se a estratègies de energy harvesting per a biopiles enzimàtiques de suor.

La jornada de presentació de resultats, celebrada en l’estadi del Llevant UD, ha comptat amb la presentació d’Ignacio Casado, director de comunicació de ITE, i en la qual han participat Joel Gambin, director mèdic del Llevant UD; Laura García Carmona, responsable del projecte ENERGYM CELL i Elena de la Clau, CMO en Ysabel Mora.

Una miqueta de suor per a alimentar el mòbil

“Hem creat elèctrodes en tèxtil que poden ser usats com (bio)sensors de tipus electroquímic i hem comprovat que la biopila s’alimenta amb la pròpia suor i funciona perfectament. Continuarem desenvolupant aquest prototip, però ja hem demostrat que amb un poc de suor podem generar 3.5 volts per a alimentar un dispositiu”.

A més, ha insistit que una de les preocupacions i reptes als quals s’han enfrontat és el de garantir les rentades. Fins ara han constatat que a una rentada delicada l’elèctrode en aplicació de sensor de fatiga muscular resisteix, i cal treballar en què el teixit, amb la biopila incorporada, es puga arribar a llavar sense danyar-se.

A continuació, s’ha presentat dos demostradors: la biopila funcional i una canyellera equipada amb un nou sensor connectats a un microxip que s’encarregar de mesurar la resistència del múscul segons la seua activitat.

Materials econòmics i compatible amb l’economia circular

Durant la taula redona, també ha eixit a debat el cost econòmic de portar aquest prototip a escala real. “Els materials utilitzats per a crear els elèctrodes són molt econòmics. Aquest prototip de desenvolupament és compatible amb l’economia circular i és perfectament escalable perquè siga una realitat en el mercat”, ha assenyalat Laura García Carmona.

Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de les empreses: MySphera, BIOBEE, Lurbel i Gnesis EMS, que han contribuït amb el seu coneixement a l’èxit d’aquesta nova biopila alimentada per suor.