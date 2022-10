La patronal hotelera valenciana carga contra Podemos: «El Imserso es la ruina»

La patronal hotelera valenciana, Hosbec, cargó ayer contra Podemos por llevar a la «ruina» a los hoteles de la Comunidad Valenciana con el programa imserso. “Trabajar por 22 euros por persona al día con pensión completa y vino en las comidas es una ruina”, asegura Nuria Montes, secretaria de Hosbec.

La decisión del cierre de Marina d’Or hasta febrero de la que informó Economía Digital está fundamentada, precisamente, por la escasa rentabilidad que tiene el programa turístico para la tercera edad ya que el complejo de Oropesa del Mar ha sido históricamente beneficiario de este programa. Además, desde el sector se apunta a que su cierre temporal arrastará a la hostelería y a los proveedores habituales del sector del turismo. “Con los actuales precios de la energía y el actual programa del Imserso se pierde dinero si el hotel sigue abierto”, asegura Nuria Montes, que descarta pronunciarse sobre el caso particular de Marina d’Or.

Desde la patronal valenciana de los hoteles se incide en el problema que supone que el Imserso provoque pérdidas a los hoteles. De hecho, tal y como explican desde el sector, actualmente es menos dañino para las cuentas empresariales el cierre de un hotel que participar en el programa Imserso. «Los trabajadores que pasan a ser fijos discontinuos porque sus hoteles tienen que cerrar va a pasar a cobrar el 50% de la base reguladora y esto es un drama para las familias. Esto ocurre porque la ministra de Derechos Sociales no sabe cómo gestionar el programa del Imserso y su nula capacidad lleva a los trabajadores de los hoteles a quedarse sin empleo», explican desde Hosbec.

Pérdidas económicas para no descapitalizarse de recursos humanos

Pese al incremento de costes y las pérdidas económicas que supone participar en él, el programa del Imserso se mantiene por la necesidad de los hoteles de no perder a sus empleados. “Hay hoteles a los que no les queda otro remedio que mantener a los trabajadores aunque ello suponga perder dinero. Prefieren tener el hotel abierto porque si mandan a los trabajadores al paro ya no van a volver y no hay mano de obra cualificada de sobra en el sector”, explican desde Hosbec.

El problema del Imserso, por tanto, no es de falta de clientes si no de los costes que tienen que soportar los hoteles para realizar sus ofertas. Según los datos de Hosbec, hay 800.000 paquetes de Imserso y más de 2 millones de peticiones. Luis Martí, presidente de la patronal autonómica CEV en Castellón y vicepresidente ejecutivo de la patronal turística de Castellón, Ashotur, coincide en que «tenemos un problema de costes, no de demanda. Todos los costes se han disparado».

Tras manifestar su «preocupación» por el contagio que los problemas en los hoteles en la hostelería, Martí apunta que hace falta una mayor ambición y dotación de los programas de impulso al turismo. Y aquí existe una diferencia clara entre lo que hace Podemos a nivel nacional, que es duramente censurado y criticado, y el reconocimiento de políticas útiles que el sector atribuye al PSOE a nivel autonómico.

«La verdad es que lo están intentando con medidas como el bono viatge, turismo senior Diputacion y la ayuda suplementaria al Imserso», apunta Luis Martí.

Desde Hosbec reconocen «el trabajo que realiza Turisme Comunitat Valenciana, sobre todo, con el programa Bono Viaje, extendido al año 2023 y con el apoyo a los hoteles del Imserso. Ambas iniciativas, ampliamente aplaudidas por el sector, contribuyen a estos datos de aperturas y serán decisivos para los datos de ocupación. No nos olvidemos que el 25% de los turistas en la Comunitat Valenciana son los propios valencianos».

La tasa turística es otro ejemplo de las diferencias del gobierno del Botánico, que tiene a Compromís y Podemos como impulsores del incremento de la fiscalidad que soportan las empresas. Hosbec apunta: «Se proyecta además la sombra de la tasa turística, que continúa su tramitación parlamentaria y que es completamente contradictoria con las políticas de estímulo y de apoyo fiscal en la actual situación económica tan complicada después de dos años de parálisis sanitaria».