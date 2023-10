Sudáfrica lidera el envío de naranjas y mandarinas infectadas a Europa ante la pasividad de la CE

Sudáfrica ha superado su récord de envío naranjas y mandarinas infectadas a Europa mientras la CE mantiene su actitud pasiva pese al daño a la seguridad vegetal y la falta de reciprocidad que existe en esta relación comercial. Ayer se conocieron otros cinco envíos de cítricos sudafricanos infectados con mancha negra a Europa con el riesgo fitosanitario que ello supone. La propagación de plagas junto con el incremento continuado de los incumplimientos coinciden con el año en el que, otra vez, Sudáfrica ha anunciado que deja de exportar a Europa una vez ya ha embarcado su fruta con el tratamiento en frío reglamentario o con la plaga sin tratar.

Intercitrus ya advirtió por carta el pasado 3 de octubre a la CE que Sudáfrica llevaba camino de alcanzar “cifras récord de interceptaciones” en puertos europeos por cítricos afectados por plagas o enfermedades cuya lucha está regulada como ‘prioritaria’ por la UE, como es el caso de la ‘Mancha negra’ (CBS). Lo hizo antes de conocer los datos oficiales que publicó ayer el portal Europhyt-Traces, que informó que a los 33 rechazos causados por tal motivo hasta agosto habría que añadirle los cinco confirmados, también por CBS, en septiembre o el producido en mandarinas también sudafricanas por causa de la T.leucotreta.

Esta cantidad (38 hasta septiembre) es ya la segunda más alta de la historia en el caso sudafricano respecto a este peligroso hongo pero, muy probablemente, será la primera cuando se contabilice el resultado de las inspecciones del resto de la campaña del país austral (octubre y noviembre), aseguran desde Intercitrus.

De hecho, el año pasado, en parecidas circunstancias a las actuales y durante esos meses se produjeron hasta 16 interceptaciones de esta enfermedad en cítricos de esta procedencia, recuerda Intercitrus. Solo Argentina, en 2020, superaría estas cifras y en aquella temporada la CE ordenó vetar por tal motivo las exportaciones desde ese origen, lo que ha permitido desde entonces mejorar notablemente su control.

“El ejecutivo comunitario es conocedor de todo ello y debe reaccionar con carácter inmediato. Es obvio que los sudafricanos no son capaces de mantener a raya la ‘Mancha negra’ y además tenemos la certeza de que tampoco este año están cumpliendo con el tratamiento de frío contra la ‘Falsa polilla’ que se aprobó en 2022, por lo que –dado el evidente riesgo fitosanitario- les hemos reclamado formalmente el cese inmediato de las importaciones de cítricos sudafricanos y, de cara a futuro, regular que a partir de acumular 5 interceptaciones de CBS, la UE pueda suspender unilateralmente”, ha advertido la presidenta de la interprofesional, Inmaculada Sanfeliu.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que “este número de interceptaciones de mancha negra en los cítricos sudafricanos es una barbaridad y coloca a la Comisión Europea en una posición insostenible y vergonzosa”. Por ello, solicita a los europarlamentarios que impulsen “una reprobación a los comisarios, direcciones generales y responsables políticos con competencias en esta materia si no cierran indefinidamente las fronteras a todos los cítricos de Sudáfrica hasta que los inspectores comunitarios comprueben que este país tercero es capaz de garantizar su sanidad vegetal. Mientras continúen mirando hacia otro lado, serán cómplices de un riesgo fitosanitario intolerable que amenaza la citricultura europea por unos particulares intereses comerciales”.

Leer más: Sudáfrica alardea de controles mientras dispara la exportación de naranjas con plagas a Europa

La organización presidida por Cristóbal Aguado también recuerda que “Sudáfrica no está haciendo bien el tratamiento en frío en sus envíos de naranjas, ya que, tal como denunció la interprofesional Intercitrus, no está aplicando la temperatura de tratamiento sobre la parte central de la fruta tal como establece la normativa, sino sobre la temperatura ambiente del contenedor, por lo que no está garantizando la eliminación de las posibles larvas de la plaga en el interior de los frutos. En este sentido, la Comisión está beneficiando a Sudáfrica permitiendo que este país tercero incumpla su propia normativa. Sus representantes no son dignos de ostentar el cargo que ocupan”.

Por último, AVA-ASAJA destaca que Sudáfrica encabeza de nuevo el ranking mundial en número de incidencias comerciales, alcanzando en septiembre la cifra total de 99 notificaciones, especialmente en cítricos. AVA-ASAJA asegura que “todas estas notificaciones demuestran que Sudáfrica no es un país tercero de fiar y que los responsables europeos que lo consienten tampoco lo son”.