CaixaBank y Fundación Bancaja promueven la inclusión social a través de talleres de arte

La Fundación Bancaja, en colaboración con CaixaBank, ha logrado acercar el arte de Eduardo Arroyo a más de 2.000 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión a través de sus talleres de inclusión social.

Estos talleres forman parte del programa de mediación cultural y artística de la Fundación Bancaja, asociado a la exposición «Eduardo Arroyo», una destacada retrospectiva del reconocido artista internacional que se exhibe actualmente en la sede de la fundación en Valencia. Después de una visita guiada por la exposición, los participantes se inspiraron en la obra «Cristóbal Colón» (1992), protagonizada por Micky Mouse, para crear sus propias versiones artísticas.

En los talleres, las personas con discapacidad pintaron sobre lienzos basados en la obra de Arroyo, mientras que los colectivos en riesgo de exclusión trabajaron con la técnica de calco de imágenes en papel cebolla, al estilo del artista. Todos los participantes diseñaron camisetas únicas y personalizadas, llevando sus creaciones a casa.

Además, el taller también se centró en una obra colectiva, donde los grupos crearon moscas en volumen, inspiradas en el icono de la obra «El Cordero místico» (2008-2009) de Arroyo. Estas figuras se organizaron en un panel, emulando una de las características distintivas del artista.

El programa no solo fomenta la creatividad, sino que también promueve el trabajo en equipo y la inclusión social, ofreciendo a los participantes una experiencia enriquecedora y transformadora.

CaixaBank y Fundación Bancaja lanzan «Taller sin barreras»

Además, la Fundación Bancaja, en alianza con CaixaBank, también ha lanzado el «Taller sin barreras», una innovadora iniciativa que une a escolares de Valencia con colectivos en riesgo de exclusión, promoviendo la inclusión social a través del arte.

En este proyecto, estudiantes de quinto y sexto de Primaria de los colegios Sagrado Corazón – Carmelitas y CEIP Luis Vives trabajaron junto a entidades sociales como Escuelas San José, CO Praga, CO El Nou Renàixer, Koynos, Ymca, CO Tomás de Osma, Asprona, Bonagent, Cruz Roja, Residencia Abastos, AICO, Residencia Jardines del Parterre y Hogares Compartidos. Este intercambio se llevó a cabo en un ambiente colaborativo y enriquecedor, facilitado por monitores del Centro Ocupacional Luz Verde, quienes previamente habían realizado sesiones preparatorias en las escuelas.

Talleres organizados por Fundación Bancaja y CaixaBank

Durante las actividades del taller, los participantes colaboraron en proyectos artísticos que no solo fomentaron la creatividad y el trabajo en equipo, sino que también ofrecieron una valiosa oportunidad para la inclusión social. Las sesiones, completamente gratuitas, destacaron por estimular la imaginación, autoestima, conocimiento, sensibilización y habilidades psicomotrices de todos los involucrados.

El «Taller sin barreras» no solo proporciona un espacio de ocio cultural a aquellos que habitualmente no tienen acceso a estos entornos, sino que también abre nuevas vías para la transformación social a través de la acción cultural. Esta experiencia colectiva demuestra cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para la integración y el desarrollo personal.