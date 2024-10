El gigante chino Cosco sustituye a su número dos en España

El gigante naviero chino Cosco Shipping Lines ha sustituido a su número dos en su filial española que gestiona la que a día de hoy, y a la espera de la ampliación norte, es la mayor terminal del Puerto de Valencia.

En concreto, se trata del Deputy CEO de Cosco Shipping Ports (Spain) Terminals SL, Qin Long, que, según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), cesa en su cargo y abandona el consejo de administración de la multinacional china, la cuarta naviera a nivel mundial.

Qin Long cuenta con más de 30 años de experiencia en logística marítima, gestión portuaria y sectores relacionados. Trabajó en Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd. como ingeniero de Operaciones y Controller durante dos años.

En 1993, se convirtió en director comercial de Chiwan Container Terminal Co. Ltd. En 2008 pasó a China Shipping Container Lines Shenzhen Co., Ltd. como director general adjunto.

En 2014, se unió a Nansha Stevedoring Co., Ltd. en el puerto de Guangzhou, como director general ejecutivo adjunto, al tiempo que ostentaba la misma posición en Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co. Ltd.

En 2018, cambió a Noatum Ports, S.L.U. (actualmente CSP Spain),donde fue nombrado subdirector general. Asimismo, ostenta el cargo de presidente del consejo de NCTB (actualmente, CSP Iberian Bilbao Terminal, S.L.). Qin long es de nacionalidad china y ostenta un título de Máster de Ciencias en Transporte Internacional.

Ya tiene sustituto en el Consejo de Administración de la compañía

Al hasta ahora número dos en CSP Spain le sustituirá en el Consejo de Administración de la filial española de la compañía asiática Guoqiang Shi, hasta ahora general manager de Cosco Container Lines Europe GmbH.

Guoqiang Shi es un alto ejecutivo vinculado a Cosco Shipping Ports, una de las principales filiales de COSCO Shipping Group, que gestiona operaciones portuarias a nivel global. Cosco Shipping Ports tiene una red extensa de terminales y Shi ha sido parte clave del liderazgo que supervisa la estrategia y las operaciones diarias de la compañía, con un enfoque en optimizar y expandir su red de terminales en China y en el extranjero​.

Shi desempeña un papel fundamental en las decisiones estratégicas de la compañía, participando en comités como el Comité de Inversiones y Planificación Estratégica de Cosco, donde contribuye a la expansión de la empresa en mercados clave y la modernización de su infraestructura portuaria.

El gigante da así un nuevo paso en sus operaciones orgánicas. El último gran movimiento se produjo en febrero de este año, cuando abandonó Madrid tras 13 años en la capital española y trasladó tanto la sede social como la fiscal de su holding en España a Valencia. Con esta decisión, el transatlántico asiático comenzó a abonar sus tributos en la Comunitat Valenciana.

En concreto, la multinacional hizo las maletas con su matriz en España, el holding CSP Spain, y también con su filial CSP Iberian Railway Service, para ubicarse en su principal puerto en el país, el de Valencia, donde opera la principal terminal de la dársena valenciana y compite con sus grandes rivales en el sector, como la italo-suiza MSC o la francesa CMA CGM.

La multinacional china abandonó sus oficinas de Madrid, heredadas de la compañía que adquirieron para desembarcar en Valencia y hacerse con su propia terminal, Noatum, y trasladó, además de la sede social y fiscal de su ‘holding’ y de su división ferroviaria, sus servicios jurídicos.