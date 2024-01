Fernando Roig se lleva al estadio del Villarreal la pizzería que impulsó Juan Roig

La cadena de pizzerías Del Poble continúan su expansión desde su nacimiento en Valencia con su incursión en el mundo del fútbol. Será en el Estadio de la Cerámica, el campo de fútbol del Villarreal, club presidido por Fernando Roig, hermano del presidente de Mercadona, Juan Roig, y cuyo consejero delegado es Fernando Roig Negueroles, su sobrino.

Esta cadena de pizzerías, que arrancó en el año 2015 con un pequeño local enfocado al take away, no ha dejado de crecer desde entonces. En 2016, Del Poble abrió dos locales más y se introdujo en el mundo del delivery, mientras que en 2017 abrió otros tres establecimientos y su primer restaurante. En el año 2018 desembarcó en Valencia, en el barrio de Benimaclet, con un modelo híbrido y fue en 2018 cuando la empresa fue seleccionada por Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig.

Desde su entrada en el ecosistema emprendedor creado por el dueño de Mercadona, la cadena impulsó su crecimiento y en menos de dos años desde su instalación en Lanzadera ya había alcanzado los 20 establecimientos. El objetivo para este 2024 es rozar los 40 repartidos por gran parte del país.

Se trata de una cadena que no busca recrear la clásica pizza italiana, sino una pizza con ingredientes de proveedores valencianos y unas recetas inspiradas en la cocina de ‘la terreta’, la Comunitat Valenciana. Sin conocimiento ni experiencia previa en el mundo de las pizzas, Del Poble nace en 2015 en un garaje de un pequeño pueblo valenciano con un leitmotiv claro: que los clientes encuentren «la verdadera pizza de caràcter valencià».

El proyecto con el Villarreal, cerrado

Su CEO y cofundador, Rubén Santos, explica a Economía Digital, solo tres días después de haber inaugurado su última apertura, en la localidad madrileña de Getafe, que ya han cerrado un acuerdo con Fernando Roig para instalarse en el campo del Villarreal.

El Estadio de la Cerámica acogerá un concepto que abarcará a cinco marcas englobadas en el marco de Del Poble, con hamburguesas, perritos calientes y otros productos, además de sus propias pizzas.

Todo ello en un espacio de 200 metros cuadrados en el propio estadio. Además, la compañía impulsada en Lanzadera, y que sigue instalada en la aceleradora y en colaboración constante, también se encargará del catering del equipo groguet.

El plan de expansión de Del Poble

Del Poble ya cuenta con establecimientos en media España, en Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Málaga, Córdoba, Madrid, Barcelona, Móstoles, Hospitalet de Llobregat, Elche, Gandia, Torrent, La Eliana y varios municipios pequeños de la comarca valenciana de La Safor. Los que mejor funcionan, destaca Santos, que explica que en las localidades de menor tamaño pagan alquileres que rondan los 300 euros, frente a los de 20.000 a 30.000 de las grandes urbes.

Del Poble continúa su plan de expansión en este 2024 con el sueño de alcanzar en algún momento los 100 restaurantes. «Ojalá en cinco o seis años», señala su CEO. De momento, Paterna, Mislata, Granada, Fuenlabrada, Leganés «y alguna ciudad más del sur y una o dos más por lo que surja» para este año.

Les han ofrecido también instalarse en el centro comercial Bonaire, en Aldaia (Valencia). «Pero de momento no, porque los costes son muy altos. Estamos en un centro comercial en Córdoba, pero de momento no es nuestra guerra. Creemos más en los barrios. Nuestra calidad-precio es para todos los públicos y es ahí donde queremos estar», apunta Santos.

Tras Córdoba y Getafe, sus dos últimas aperturas, y con el centro neurálgico en la provincia de Valencia, donde la cadena obtiene el 45% de su facturación, aspiran a acabar el año con 37 o 38 locales, con el sueño de los 100 presente. «Cada vez abrimos más rápido y tenemos más recursos. En cinco o seis años creo que podríamos llegar a los 100», comenta.

«La gente no quiere trabajar»

Y lo harán ‘a pulmón’, asegura el CEO de Del Poble, que descarta buscar financiación externa o comenzar a franquiciar, de momento: «No nos plantemos hacer ninguna ronda. El día que se venda, se vende todo y punto. No es nuestro plan tampoco hacer franquicias, aunque no lo descartamos para más adelante».

El cofundador de Del Poble reconoce también haber recibido grandes intereses por la cadena: «Nos han llegado ofertas muy suculentas ya para retirarnos, pero de momento no es lo que buscamos».

Sobre su plan de expansión y su proyecto de alcanzar los 100 restaurantes Del Poble, Rubén Santos ve un gran obstáculo: «Nosotros no vamos más rápido porque no tenemos personal. La gente no quiere trabajar. Hay muchas ayudas del gobierno, muchos derechos, todo va en contra de las empresas… No podemos abrir más. Ni queriendo. El coste del personal ha pasado de un 25% a un 40-45%».

A día de hoy, la cadena de pizzerías valenciana Del Poble cuenta con una plantilla de alrededor de 180 personas. Cerraron el pasado año acercándose a los 10 millones de euros en ventas, mientras que en este ejercicio esperan situarse entre los 11 y los 12 millones de euros. ‘A pulmón’ y si sus planes se cumplen, de camino a los 100 restaurantes.