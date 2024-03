Fernando Roig tiene más de 100 millones de euros prestados por Mercadona sin gastar en Pamesa

Pamesa anunció la semana pasada que sus inversiones durante el último año habían ascendido a 133 millones de euros. En noviembre de 2022, Mercadona, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig, prestó 250 millones de euros a Fernando Roig, presidente de Pamesa, para realizar un plan de inversiones que se ha visto modificado además de aparentemente truncado. La diferencia entre lo prestado y lo que se ha comunicado como ejecutado es de 117 millones de euros, un dato que desde la compañía han declinado comentar.

Tras publicarse en abril de 2023 la memoria referente al año 2022 de Inmo-Alameda SL, la patrimonial de Juan Roig, hermano de Fernando Roig, se conoció el préstamo de Mercadona a Protovan SLU, de Fernando Roig. «El pasado 4 de noviembre de 2022, Mercadona SA concedió un préstamo a Portovan SLU por importe de 250 millones de euros que Portovan está destinando a realizar determinadas inversiones, incluyendo las energías renovables», se comunicó entonces.

De hecho, se indicó que el préstamo permitía realizar inversiones «incluyendo las energías renovables, y en concreto, plantas de generación de combustibles con base hidrógeno, que podrán sustituir el gas natural como fuente de energía y que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera».

Fernando Roig se volcó con el hidrógeno en junio

Dos meses después, Fernando Roig anunció una inversión de hasta 250 millones de euros para cambiar todo el sistema energético de su grupo empresarial, abandonar la dependencia del gas y convertirse en independiente en energía.

El anuncio vino con una explicación en vivo (con llamada en directo) de cómo cambiaban los hornos el suminstro energético para pasar a consumir eCombustible, una energía lograda mediante una técnica de electrolisis especial y mejorada.

En ese momento, se explicó que la primera instalación de este sistema energético se había desarrollado en una las instalaciones del grupo en Onda con una capacidad de 8 MW. Según dijo Fernando Roig, el objetivo era alcanzar los 250 MW y el coste de cada uno de los megavatios estaba estimado entre los 800.000 euros y el millón de euros.

Ese mismo día, Fernando Roig en conversación con Economía Digital, desveló que en el plazo de «un mes o mes y medio» se iba a comprar una empresa. Ese fue justo el plazo que empleó para comprar Best Surface, cuya marca comercial es Ascale.

Con estos precedentes, se llegó a la rueda de prensa de resultados de Pamesa convocada la semana pasada, en la que Fernando Roig explicó sus cuentas.

La nota de prensa de Pamesa dice: «Las inversiones totales del Grupo para el año 2023 alcanzaron la cifra de 133 millones de euros. La principal inversión ha sido la adquisición de la fábrica especializada en placas de gran formato Ascale, que está ubicada en Alcora, y en la adaptación de sus instalaciones y showroom. Este enfoque estratégico subraya el compromiso del Grupo con el crecimiento y la adaptación continua en un mercado dinámico».

Fernando Roig añadió en rueda de prensa que las inversiones realizadas se habían basado en cambiar el pulido del material que produce Ascale. Antes era una operación externalizada y ahora se realiza en las instalaciones de TAU y las de Ascale. «El pulido es muchísimo mejor que lo se hacía antes».

Lo que también indicó Fernando Roig es que la compra de Ascale no responde a una estrategia marcada con antelación sino que se aprovechó una «oportunidad del mercado» y se tomó una decisión «en 15 días». Por tanto, lo que se ejecutó en verano de 2023 (la compra) no estaba prevista en noviembre de 2022 (cuando Mercadona prestó el dinero).

El presidente de Pamesa incidió la semana pasada en que la principal inversión de la compañía en 2023 fue esta compra cuando en junio había puesto todo su énfasis en el hidrógeno de eCombustible como apuesta principal de Pamesa. De hecho, Fernando Roig se acaba de desprender de su participación en Renomar vendiéndosela a Acciona.

«Me he desvinculado de Renomar para invertir en eCombustible porque creo que es el futuro. En lugar de una energía que espera tener 3.000 horas al año, vamos a invertir en una energía se utiliza durante las 8.770 horas del año si no es bisiesto», dijo Fernando Roig, que incidió en que el hidrógeno como energía renovable no tiene la volatilidad que sufre la eólica o la solar.