Pamesa invierte 250 millones para cambiar el gas por «agua y sol» y ser independiente en energía

Fernando Roig, presidente de Pamesa, ha anunciado una inversión de hasta 250 millones de euros para cambiar todo el sistema energético de su grupo empresarial, abandonar la dependencia del gas y convertirse en independiente en energía. «Es un día histórico», ha dicho Fernando Roig durante una demostración en directo del cambio de energía de gas al eCombustible (un hidrógeno mejorado con impulso electromagnéticos) en una de las atomizadoras del grupo.

La iniciativa cambia el gas de diferentes orígenes por «agua y sol» de Onda. Allí ha presentado su primera iniciativa con eCombustible, una compañía participada por Fernando Roig que con electricidad y agua descompone el oxígeno y el hidrógeno mediante electrolisis y, tras varios procesos de moleculares, lo convierte en energía que permite atomizar las arcillas que se utilizan como base para la cerámica. «Hoy ya no dependemos de no sé dónde», ha asegurado Roig.

La primera instalación de este sistema energético se ha desarrollado en una las instalaciones del grupo en Onda con una capacidad de 8 MW. Según ha explicado Fernando Roig, el objetivo es alcanzar los 250 MW y el coste de cada uno de los megavatios está estimado entre los 800.000 euros y el millón de euros.

Respecto a la financiación para este inversión, Fernando Roig ha dicho que la semana pasada se cerró ya definitivamente la venta de la participación que tenía en Renomar por parte de Acciona, después de que Competencia estudiara la operación. «Me he desvinculado de Renomar para invertir en eCombustible porque creo que es el futuro. En lugar de una energía que espera tener 3.000 horas al año, vamos a invertir en una energía se utiliza durante las 8.770 horas del año si no es bisiesto», ha dicho Fernando Roig, que ha incidido en que el hidrógeno como energía renovable no tiene la volatilidad que sufre la eólica o la solar.

El objetivo es que toda las plantas de cogeneración y atomizadoras tengan como fuente de energía el eCombustible durante 2023 y 2024 mientras la previsión de que los hornos consuman este tipo de energía se prevée para los ejercicios 2025 y 2026. De este modo, dentro de cuatro años Pamesa será independiente energéticamente y dejará de totalmente de consumir gas y de emitir CO2 a la atmósfera, lo cual será una enorme ventaja competitiva ya dejará de pagar por los derechos de emisión.

Aunque los resultados de la compañía se presentarán la semana que viene, Fernando Roig ha avanzado que la factura energética se ha situado en los 350 millones de euros. «Hemos vendido más en euros, menos en metros y hemos ganado menos», ha avanzado.

eCombustible: un hidrógeno mejorado

Tal y como han explicado desde eCombustible y Pamesa, el proceso para la generación de eCombustible utiliza energía eléctrica para convertir el agua en un combustible mediante una técnica de electrólisis especial y mejorada; transformando el hidrógeno con impulsos electromagnéticos para generar un combustible de altísima eficiencia.

El agua es procesada en una planta de tratamiento donde se eliminan elementos como metales pesados y cal. Después, esta ingresa al sistema donde se descompone en hidrógeno y oxígeno. El proceso de descomposición del agua se lleva a cabo en los Skids. Cada Skid cuenta con 36 celdas, y cada una de ellas es alimentada por pulsos eléctricos en frecuencias especiales que reducen significativamente el consumo de energía.

A continuación, el hidrógeno pasa a través de un reactor magnético que mejora las características de la molécula de hidrógeno para generar un combustible con mayor poder calorífico y propiedades mejoradas de combustión en comparación del hidrógeno convencional. Dos tanques pulmón almacenan por separado la producción de hidrógeno y oxígeno listos para su uso. Por último, el hidrógeno y oxígeno es transportado hasta el quemador donde vuelven a unirse para formar la molécula final de eCombustible.

El proceso patentado de eCombustible logra un combustible limpio y eficiente que en su combustión únicamente libera vapor de agua, eliminando completamente las emisiones de carbono. La eficiencia de eCombustible puede reemplazar el 100% de combustibles fósiles tradicionales, suponiendo una transformación histórica en los procesos de las energías térmicas.