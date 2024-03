Pamesa gana 21 millones, un 70% menos tras renunciar a más de 20 millones en subvenciones

El grupo Pamesa, presidido por Fernando Roig, ha presentado unos beneficios antes de impuestos de 21 millones frente a los 72 registrados el año anterior, lo que supone un descenso del 70%. Además, la azulejera ha renunciado a más de 20 millones de euros en subvenciones por la decisión de no optar a las ayudas a empresas gasintensivas que planteó el Gobierno.

Las ventas de cerámica han pasado de 1.186 millones de euros en 2022 a 959 millones el año pasado. A estos datos se llega tras una drástica reducción de la producción, que en 2023 ha caído hasta los 90 millones de metros cuadrados frente a los 120 millones que se produjo en 2020, año del Covid.

La facturación total ha caído un 20% al pasar de los 1.508 millones a 1.197. El ebitda ha pasado de 138 a 106 millones de euros. En estas cuentas, con respecto a las presentadas el ejercicio anterior, no se ha incorporado Incogas, que en 2022 tuvo una fuerte facturación por la situación del gas en Ucrania y que Fernando Roig ha considerado que desvirtúan las cuentas de la compañía.

Con respecto a las subvenciones, Fernando Roig ha dicho: «Grupo Pamesa y yo no somos de subvenciones sino de soluciones. Con las subvenciones no se compra más que favores y no se ayuda. Es nuestra política y no estamos a favor de las subvenciones». Esta política se convierte en hechos. Pamesa renunció al reparto de 76 millones que le tocó al sector cerámico por las ayudas gasintesivas, sobre las que ha apuntado que a Pamesa les podría haber tocado «más de 20 millones de subvenciones».

«Afrontamos 2024, tras la tormenta de la energía, con optimismo. Vamos a tener un grandísimo año y espero que 2024 va a ser muy muy muy bueno. Estamos todos contnetos porque va a ser un buen año y espero que lo sea para todo el sector cerámico», ha dicho Fernando Roig, que ha incidido que «en 2024 hay una situación mejor en el tema energético»

Respecto a la plantilla, el grupo Pamesa ha anunciado la subida al margen del convenio de un 3,1% de los salarios con efecto retroactivo desde enero 2023 a sus 2.700 empleados. Esta subida, que será efectiva en la próxima nómina del 1 de abril, se realiza mientras Ascer negocia con los sindicatos un convenio colectivo sobre el que no hay acuerdo.

«Para nosotros, la paz social y la relación entre la empresa y los trabajadores es fundamental«, ha dicho Fernando Roig, que ha incidido que «la huelga ha sido prácticamente nula para nosotros». «Por eso nos hemos querido adelantar y esperamos que el convenio se firme lo antes posible», ha apuntado Roig.

Alabanza a Aragón y críticas a Valencia

Fernando Roig ha alabado al gobierno de Aragón mientras ha cargado contra las administraciones públicas valencianas (tanto autonómicas como municipales) por las gestiones referentes a las minas de arcillas. Roig se ha mostrado muy contento con las facilidades en Teruel, donde tiene cuatro minas operativas para el suministro de arcilla, aspecto crítico en su negocio ya que previo a la guerra de Ucrania se suministraba de arcillas urcanianas cuyo precio se ha multiplicado por cuatro desde el estallido de la guerra.

El presidente de Pamesa ha lamentado que sigue sin ningún tipo de avance en El Puig mientras en la mina que espera explotar en Alcora «estamos a la espera del último permiso». Por contra, ha remarcado que «en Teruel estamos en plena producción en cuatro minas».

«Aragón es diferente. Las minas funcionan. Cumplen con todas las obligaciones», ha apuntado Roig respecto a las minas de Teruel mientras que en referencia a las de la Comunidad Valenciana ha lanzado el siguiente mensaje: «Lo que hace falta es tener más permisos y en ello estamos. En Aragón bien y en la Comunidad Valenciana cero. No tenemos ninguna. Primero el problema era minas y luego los ayuntamientos».