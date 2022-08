Ford, BP, Siemens y HP se unen en Valencia para desgranar las nuevas tendencias de la automoción

El Smart Mobility Valencia, encuentro empresarial organizado por el cluster valenciano de la automoción AVIA y por el Mobility Innovation Valencia (MIV), unirá a Ford, HP, BP y Siemens, entre otras grandes firmas, para desgranar las nuevas tendencias de la automoción. El evento, que cuenta con más de 300 inscritos, 72 empresas de 14 nacionalidades que han confirmado su presencia y 39 empresas e instituciones que han confirmado stand propio. Se celebrará el 14 de septiembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Entre los conferenciantes estará Ildefonso Boto, de BP, hablando de “Retos y oportunidades en relación con descarbonización y recarga ultrarrápida” mientras que Carlota Sánchez Gisbert, de HP Inc, explicará la “Fabricación Aditiva para soluciones de movilidad” y Karolina Korth, directora de estrategia en Siemens Mobility, dará una conferencia titulada : “Sustainable future of mobility”. Por parte de Ford, la conferencia “La transformación de una fábrica hacia el vehículo eléctrico: Retos y oportunidades” correrá a cargo de Paula Carsí, Transformation and Innovation Manager en Ford.

Además, el evento contará, entre otras firmas valencianas con Industrias Alegre, que explicará las nuevas tecnologías para el vehículo eléctrico, KH Vives, que desvelará usos del blokchain en la empresa o Nutai, pyme que participa en el PERTE de Ford, en el de Volkswagen y en el de D-Hub, que explicará la robótica colaborativa para la manipulación inteligente.

Este encuentro empresarial o Brokerage Event está organizado por el Mobility Innovation Valencia e IVACE Internacional, en el marco de SEIMED y la red europea EEN (Enterpise Europe Network), la mayor red mundial de apoyo a empresas que desean crecer internacionalmente.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el networking entre las empresas participantes a nivel europeo, permitiéndoles interactuar con profesionales del sector, así como descubrir las últimas tendencias e innovaciones en el sector de la movilidad y propiciar una red de contactos que les permita crear nuevas oportunidades comerciales más allá de sus fronteras.

Las intervenciones del escenario principal se han agrupado en 3 líneas temáticas principales: Movilidad y diversificación en automoción, Nuevas tendencias en movilidad inteligente y sostenible y Smart Cities. “El evento persigue reunir a todos los agentes que desarrollan actividades de innovación (empresas, startups, agentes de innovación, institutos tecnológicos, grupos de investigación, universidades, Administración, municipios, etc.) para fomentar la creación y desarrollo de nuevas iniciativas que faciliten el desarrollo de la movilidad inteligente y sostenible”, explican desde la organización. Además, hay un programa de intervenciones que transcurrirá en paralelo, en el foro dirigido especialmente a startups.

«El Smart Mobility Valencia facilitará el encuentro entre empresas, startups, inversores, agentes de innovación, universidades y centros de formación» Jackie Sánechez-Molero, directora de Mobility Innovation Valencia

Como explica la directora del Mobility Innovation Valencia, Jackie Sánchez-Molero “esta es una oportunidad excelente para establecer contactos con potenciales socios y clientes europeos, en el marco de la movilidad inteligente y sostenible”. Además, continúa: “el Smart Mobility Valencia facilitará el encuentro entre empresas, startups, inversores, agentes de innovación, universidades y centros de formación y el brokerage event reforzará las actividades de networking a nivel internacional”.

El Smart Mobility Valencia tiene actualmente inscritas a 72 empresas de 14 nacionalidades diferentes: Francia, Israel, Islandia, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Etiopía, España, Ucrania o EEUU.

39 empresas e instituciones han confirmado su presencia con stand propio. Se trata de: MiV, Avia, Ford, Industrias Alegre, Alfilpack, Grupo KH, KH Xpander, Radiadores Ordoñez, Agfra, TSE, Industrias Ochoa, Nutai, Softour Sistemas, Saludes Futuro, ITE, Neptury Tecnologies, Estrategia y Dirección, Galol, Caetano Coatings, Wonderbits, CPS, Mettecno, Raser 21, MAQcenter, Metric Salad, HP, Tecnicarton, Obremo, ATN, Universidad Politécnica de Valencia, Fivecomm, Las Naves, Passgo Technology, Inndromeda, Itene, Generación Espontánea UPV, Startup Valencia, GVA y Redit.

La UPV presentará el primer equipo capaz de levitar

El Smart Mobility Valencia contará también con la colaboración de la Universitat Politecnica de Valencia (UPV) que, entre otros proyectos, presentará Auran, el primer prototipo en la historia del equipo que es capaz de levitar y que se ha conseguido con una tecnología de alta eficiencia que atrae a Auran de forma controlada al techo y a las paredes gracias a unos imanes, en lugar de repelerse del suelo.

Se trata de un sistema de levitación innovador, que elimina uno de los problemas más frecuentes en este tipo de sistemas, como es el alto consumo de corriente. El prototipo Auran, se ha alzado con cuatro de los seis premios a los que optaba en la European Hyperloop Week.