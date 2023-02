Ford cancela un día de ERTE para evitar la amenaza de CCOO de impugnar las elecciones

Ford Almussafes ha cancelado el día del ERTE que tenía convocado para el martes 21 de febrero en el que estaba previsto suspender 150 jornadas laborales. La decisión llega tras la amenaza de Comisiones Obreras de impugnar las elecciones al considerar que, si hay una jornada de ERTE, se está impidiendo a los trabajadores votar.

Las jornadas de ERTE en Ford Almussafes pueden suspender hasta 700 empleos al día pero en las últimas convocatorias de ERTE se están suspendiendo en el entorno de 150 empleos por jornada de afección del expediente.

La jornada de suspensión de empleo del 21 de febrero era conocida hace semanas pero no fue hasta ayer cuando Comisiones Obreras sacó a la luz su amenaza de impugnar las elecciones. Para ello se basan en que en la legislación sólo se permite suspender un proceso electoral cuando hay una causa de fuerza mayor. Al margen del debate jurídico sobre si el argumento prosperaría o no en el juzgado, Ford ha decidido cancelar esta jornada de ERTE.

Tal y como refleja un comunicado interno de Ford, «con motivo de las elecciones a representantes de los trabajadores de Ford España S. L. en la factoría de Almussafes del próximo martes 21 de febrero de 2023 y par facilitar el derecho a votar de todas las personas trabajadoras, se ha acordado la modificación del calendario», que consiste en cancelera el ERTE en todas las plantas «desde las 22 horas del lunes 20 de febrero hasta las 22 horas del martes 21 de febrero».

La modificación del calendario no afecta a las decenas de trabajadores que, por trabajar en turnos de 24 horas, tendrán que desplazarse a la factoría en jornada no laboral a votar (bomberos, mantenimiento…), que es lo mismo que tendrían que haber hecho los empleados afectados por el ERTE en el caso de no haberse cancelado la jornada de suspensión de empleo.

La jornada de ERTE que está convocada para el próximo lunes 20 de febrero sigue vigente y se remunerará con el complemento que llega hasta el 90% del salario tal y como está pactado en el ERTE vigente en la factoría.

Actualmente, el comité de empresa de Ford Almussafes está formado por 35 representantes de los trabajadores de los cuales 21 son de UGT, 9 de STM, 3 de Comisiones Obreras y 2 de CGT. Tras los últimos despidos, el comité se reducirá a 31 miembros.