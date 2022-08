Ford reclama al Gobierno nuevas ayudas para reafirmar su apuesta por Almussafes

Ford ha cerrado la puerta del PERTE y ha pedido una nueva puerta para que le hagan un plan con sus reglas y necesidades. Tras la renuncia a la subvención de más de 100 millones de fondos europeas que desveló Economía Digital, el objetivo es recibir otro tipo de inyección. Se muestran confiados. Tanto el Ministerio de Industria como la Generalitat Valenciana están por la labor. Los tres comparten relato: habrá nuevas ayudas para reafirmar la apuesta por Almussafes.

“Hay que recordar que el PERTE nació como unas ayudas por el COVID y que ahora las necesidades han cambiado”, aseguran fuentes próximas a estas negociaciones. Por eso, Ford dijo ayer: “Esperamos trabajar en colaboración con el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para buscar oportunidades de financiación adicionales a medida que avanzamos hacia una gama de vehículos de pasajeros totalmente eléctricos para 2030”.

Desde el Ministerio dirigido por Reyes Maroto se añadió: “El Gobierno de España mantiene su compromiso de apoyo a Ford en las inversiones presentes y futuras que realice en España”. Nótese que lo dice sin que Ford haya confirmado qué inversiones futuras tiene planificadas.

El plan que pide Ford tampoco es un problema para la Generalitat Valenciana, que une “Ford confía en Valencia más allá del PERTE” con “la Generalitat y el Gobierno de España mantienen todo el apoyo para esa transformación”. Ximo Puig tiene en mente “otra inyección” para Ford. Falta ver si sus socios de Compromís aceptan o dificultan esta estrategia como ya han hecho con Volkswagen Sagunto.

El axioma que tiene claro el presidente de la Generalitat es que el MoU que tienen con Ford se tiene que cumplir sí o sí y aspectos como las bases de la convocatoria de un PERTE no pueden impedir el objetivo de cumplir con un apoyo total a la automoción. Su apuesta es mostrarse como «confiable» con la automoción y el revés de ayer, pese a su dureza, lo considera subsanable. «Al final, esto va a ser bueno», dicen desde su entorno.

Los proveedores avisan que Ford quiere tener tanto protagonismo como Volkswagen

Hay otros puntos de vista. Desde los headquarters en Alemania de uno de los principales proveedores de la automoción en el mundo explican a Economía Digital. “Me reuní con Alfonso Sancha (vicepresidente ejecutivo de compras de SEAT) por su PERTE y el mensaje que dio fue muy claro. Quería todos los fondos para Volkswagen. Ahora Ford funcionará igual”, asegura el alto directivo, que recuerda que la ejecución de la gigafactoría de Sagunto coincide con los plazos del PERTE. No sería la primera vez que Ford logra legislación ‘ad hoc’. Hace 50 años ya consiguió Ford que España hiciera los llamados «decretos Ford». Dada la magnitud de la reconversión prevista en Almussafes, encajaría en el relato unos «decretos Ford II».

Lo que está claro es que esos decretos no serán bajo el paraguas del PERTE. El 23 de agosto, día en el que Ford comunicó a sus socios del consorcio su renuncia a las ayudas europeas, acabó el periodo de alegaciones. Por tanto, la decisión es irrevocable. El motivo es que los planes de Ford no coinciden con la cronología del PERTE. Como ya informó Economía Digital, el plan de Ford es fabricar el Mustang en Almussafes en 2026 y ello implicaba empezar en el primer trimestre de 2023 a instalar nueva maquinaria en los proveedores que fabricarían las piezas de los nuevos modelos.

Aunque los proveedores conocen los planes, Ford no los ha confirmado oficialmente. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Tal y como recuerda el Ministerio de Industria, el 31 de diciembre de este año se tiene que haber adjudicado al menos 200 millones de euros a 78 proyectos. Los proveedores de Ford no pueden gastar ni un céntimo sin que Ford les confirme los modelos.

El anuncio en prensa no es relevante por sí mismo sino lo que ello supone. «Yo no puedo pedir una máquina para hacer una pieza si no sé la dimensión y la características de la pieza. Ford nos dijo que empezáramos las inversiones pero yo no puedo comprar sin saber para qué la quiero», explica uno de los proveedores que formaba parte del consorcio que Ford creó para pedir las ayudas del PERTE.

Otra de las fechas clave del PERTE es el 30 de junio de 2025. La previsión de lanzamiento del Mustang era el tercer trimestre de 2026, tal y como eran conocedores los principales proveedores de la automoción. El hueco de más de un año es un problema insalvable. Por eso, se confió en que se pudiera centrar las inversiones en el lanzamiento de un modelo tipo el Bronco, cuyo lanzamiento previsto era el tercer trimestre de 2025. Ford insiste en que no habla de modelos mientras proveedores confirman este calendario ya que tenían, hasta el anuncio, recursos comprometidos a este plan.

Además, existía la esperanza de que la fecha de fin del PERTE a 30 de junio de 2025 pudiera, incluso, acelerar los planes de Almussafes. El fin de la producción de la furgoneta Transit Connect para Estados Unidos está prevista para fin de año. Además, en 2023 se trasladará lo que queda de producción a Turquía mientras que el fin de S-Max y Galaxy se producirá en 2024. Esto provocará un par de años como mínimo, 2024 y 2025, con muy baja producción al tener sólo un modelo con volumen (el Kuga).

El retraso de la llegada de los vehículos eléctricos a la segunda mitad de la década, que es lo que Ford ha anunciado al renunciar al PERTE, supone de facto un alargamiento del tiempo de sequía de producción en Almussafes. Al 2024 y 2025, se le puede sumar el 2026. Este dato estará encima de la mesa cuando se inicie la negociación del nuevo ERE, cuya repercusión será mucho más dramática que los paros temporales a los que ya se ha acostumbrado la plantilla. El último cambio ha sido retrasar tres jornadas de paro previstas en el calendario.