Los hoteleros de Benidorm buscan replicar su modelo en Sagunto y Castellón

Los hoteleros de Benidorm han visto en el norte de la Comunidad Valenciana su zona de expansión. La apuesta por la calidad y la última tecnología es la base de la transformación de un mercado sobre el que se ve potencial de crecimiento de la mano de la internacionalización.

Los límites de este mercado trascienden de las fronteras provinciales y se corresponden más con el área de influencia del aeropuerto de Castellón. De este modo, se incorpora el norte de la provincia de Valencia con Sagunto y la gigafactoría de PowerCo, filial de Volkswagen para la construcción de baterías, como ya apuntó Ryanair cuando propuso que fuera el aeropuerto ubicado en Benlloch (Castellón) en vez del de Manises (Valencia) el que actuara como base para la ruta entre la planta de baterías valenciana y la sede de PowerCo en Alemania.

Fede Fuster, presidente de Hosbec, realiza una diagnóstico sobre la situación hotelera de la Comunidad Valenciana para Economía Digital: «Alicante es una provincia que está bastante bien establecida. Valencia más allá de Valencia ciudad, Cullera y Gandia, falta mucho por desarrollar, especialmente en producto de costa e interior. Canet de Berenguer está subiendo mucho y Puerto de Sagunto empieza a ser un foco pero, sobre todo, hay mucho recorrido en la provincia de Castellón«.

Desde la patronal Hosbec se incide en que la «apuesta de Magic Costa Blanca con el nuevo Marina d’OR, el Magic World, va a empezar a internacionalizar la provincia, que era algo que faltaba. Con su reforma, ya hay aerolíneas que están poniendo el ojo en el aeropuerto de Castellón y eso se suma a la gran calidad de su planta hotelera porque allí están grupos como Intur, ahora Intelier, RH Hoteles o Palasiet… Hay muy buen producto en Castellón».

La oportunidad de desarrollo que ve el turismo en Castellón llega también como una opción económica a desarrollar en paralelo a la cerámica, en línea con el pensamiento de que la provincia tiene más potencial económico además de la cerámica. «Donde más recorrido tenemos para crecer es en la provincia de Castellón. Desgraciadamente, la parte industrial de Castellón está muy afectada por la crisis energética y ojalá pasen rápido y recuperen su impulso porque son muy importantes para la economía valenciana pero el sector turístico en la provincia de Castellón va a subir sin ninguna duda empujado, además, por los empresarios que tenemos casi todos valencianos que están invirtiendo en su tierra», explica Fede Fuster.

Un hotel que le tocó la lotería con la gigafactoría

El último paso dado en el desarrollo de este nuevo mercado se dió ayer con la visita a las obras de la construcción del nuevo complejo de hotel y apartahotel que explotará Climia Hotel, la compañía del presidente de Hosbec, Fede Fuster, que tiene más de 1.100 camas entre hoteles y apartamentos turísticos en Benidorm y que amplía su oferta con 163 habitaciones de hotel y 43 apartamentos.

«La gigafactoría es la guinda del pastel de todo el parque industrial que es Parc Sagunt I y II. Aquí ya había mucho flujo de comerciales y directivos y hacía falta planta hotelera antes de que llegara PowerCo. Además, hay playas fantásticas en las que podremos también trabajar el mercado vacacional», apunta Fede Fuster.

Juan Planes, uno de los inversores del nuevo hotel, explicaba ayer a este diario que la decisión de inversión se tomó en marzo de 2020, en plena explosión de la pandemia, lo que va a permitir que la inversión de 22 millones de euros financiada por Banco Santander, Caixa Popular y Banca Pichincha esté ejecutada antes del verano de 2025, es decir, un año antes de que la factoría de baterías alcance su fase de plena producción.

Cristina Plumed, presidenta de la asociación de empresarios del Camp de Morvedre, añadió ayer: «Tenemos muy poca dotación de plazas hoteleras en Sagunto y siempre ha sido dificil venir porque la parte turística no la hemos explotado. Necesitamos tener más por todo el fenómeno que va a generar la gigafactoría.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, explica que hay dos proyectos hoteleros en el municipio. Además del proyecto gesionará Climia Hoteles, centrado en el turismo MICE, hay otro proyecto al 90% en un proyecto que roza las 200 habitaciones. «Tenemos una primera línea de playa que no está explotada aunque tiene mucho comercio pero no suficientes plazas hoteleras. Además, tenemos el casco histórico que no se dedicaban suficientes recursos, hemos tenido incremento de visitantes y por ese mayor dinamismo creemos que hay demanda para generar un hotel o conjunto de hoteles boutique para esa demanda», explica el alcalde de Sagunto.

Respecto al impacto de la llegada de hoteleros de Benidorm al norte de la Comunidad Valenciana, el alcalde socialista asegura: «Empezamos a ver actores potentes del sector turístico interesados en Sagunto y por eso creemos que es una apuesta de futuro porque son las propias empresas las que están interesadas».

Para concluir, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha señalado que este nuevo proyecto “no solo añadirá valor a la oferta hotelera de nuestra región, sino que también simboliza el continuo crecimiento y desarrollo del sector turístico en nuestra Comunitat” y ha pronosticado que “traerá beneficios tanto para la industria turística como para la economía local”. También ha asegurado: «Este hotel no se va a deslocalizar nunca por lo que no va a potenciar no sólo el turismo sino todo su entorno».