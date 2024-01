La Generalitat adjudica a la multinacional MBS Group la gestión de Ciudad de la Luz por 3,1 millones y 5 años

La Generalitat Valenciana ha adjudicado a la multinacional americana MBS Group la gestión del Complejo Industrial Audiovisual de Ciudad de la Luz por un importe de 3.100.000 euros (IVA no incluido) para un periodo de 5 años y con un porcentaje de comercialización para la sociedad del 6,5 %. A partir de este jueves se abre un periodo de 15 días hábiles en las que se pueden presentar alegaciones.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha señalado la importancia de contar con una empresa internacional que va a desarrollar el enorme potencial de los estudios alicantinos: “la propuesta de MBS Group contempla un plan de dinamización de Ciudad de la Luz que se alinea con los objetivos de la Generalitat de situar a la Comunitat Valenciana como clúster audiovisual de referencia internacional”.

“Nuestro objetivo es impulsar una estrategia de desarrollo que suponga la activación del ecosistema local y nacional audiovisual”, ha señalado Montes. Para ello, la gestión de MBS Group propone la celebración de eventos propios enfocados a la digitalización e innovación que refuercen la internacionalización de los estudios, así como la organización de visitas organizadas con el objetivo de atraer talento y empresas locales.

Además, ha señalado la consellera, “es fundamental la implicación del tejido productivo de la Comunitat Valenciana con este proyecto, puesto que supone una oportunidad de internacionalización y de diversificación para las pymes”. En ese sentido, la empresa ofrece a las empresas valencianas la integración e implementación de la más alta tecnología para desarrollar programas de atracción e innovación con garantías laborales tanto en España como en la red internacional que suponen más de 80 campus de estudio y 600 escenarios por todo el mundo.

Por último, el proyecto presentado incluye una propuesta de formación para más de 300 puestos laborales, destacando un itinerario de formación y prácticas de 600 horas en Iluminación, en Producción, o programas internacionales como ‘Changing Lenses Program, Make it here y Degenham Film Banking’.

Así pues, la empresa MBS Group ha obtenido la máxima puntuación en el Plan de dinamización presentado, alcanzando la excelencia en cuanto a la propuesta de apoyo a la industria audiovisual local y nacional, la propuesta de formación y la optimización del tejido productivo. Por último, cabe reseñar la implantación de equipos ecológicos, alineados con criterios de eficiencia medioambiental y sostenibilidad en general.

MBS Group, al frente de la Ciudad de la Luz y de otros 220 estudios

MBS Group tiene un total de 220 estudios en propiedad, 90 de ellos en desarrollo, adquiridos por todo el mundo y gestionados por MBS, constituyendo la empresa de servicios de producción más grande del mundo. Forma parte del grupo Hackman Capital Partners, fundado en 1986 y con sede en Los Ángeles, siendo el mayor grupo operador de estudios y proveedores de servicios de equipos en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Gran Bretaña y Escocia.

La superficie de los estudios alcanza los 900.000 metros cuadrados. Cuenta con más de 1.400 empleados y más de un billón de dólares en equipos tecnológicos de producción.

Entre las obras que han incluido para acreditar su oferta y acceder a la gestión de Ciudad de la Luz se encuentran las dos temporadas de ‘The Mandalorian’, ‘Outlander’ o’Avatar: The Way of Water’.