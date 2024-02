La Guardia Civil evita la circulación de las tractoradas de Alicante por las autovías

Los trabajadores del campo en Alicante se han concentrado en San Isidro, Villena y Planes, después de que la Guardia Civil haya impedido que los tractores circulen, como tenían previsto, por las autovías A-31 y A-7. Al no poderse desplazar por estas vías, los agricultores han acabado realizando el recorrido por carreteras secundarias.

La Subdelegación del Gobierno modificó los recorridos hacia vías secundarias, respaldando esta decisión con informes de la Guardia Civil, en los que se alertaba sobre una «importante afectación al tráfico rodado» e incluso un posible corte en ambas vías principales que soportan «una gran intensidad circulatoria».

El cambio de itinerarios en las concentraciones, organizadas por Asaja Alicante, fue apoyado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). A pesar de que los agricultores han intentado cortar la autovía igualmente, en el caso de Villena la protesta se ha desarrollado con normalidad.

Con todo, finalmente han acabado acatando la modificación del recorrido y el itinerario de la tractorada, que ha contado con más de un centenar de vehículos y ha discurrido por una vía de servicio hasta Villena. Durante todo el recorrido, los carriles de la A-31 se han mantenido abiertos al tráfico para el resto de conductores.

Los accesos a la autovía desde la vía de servicio por la que circulaban los tractores ha estado vigilada en todo momento por vehículos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Villena para evitar que cambiaran de carretera.

Asaja asegura que existe una «instrucción política»

El secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha calificado la decisión de evitar cortar las autovías de «instrucción política», a la vez que ha deslizado que la Guardia Civil les ha trasladado que por «motivos de seguridad ven claro» que podrían haber entrado.

«Tenemos en contra al Ministerio de Transición Ecológica, que no nos da agua, tenemos en contra y con desidia total al Ministro de Agricultura, pero también al Gobierno, en pleno porque la actuación que está teniendo el subdelegado del Gobierno es para pedir su dimisión», ha lamentado antes de considerar que evidencia «una mínima sensibilidad hacia la agricultura y la ganadería que lo está pasando fatal».

También ha opinado que la decisión del TSJCV sobre amparar el cambio de recorrido de la Subdelegación «tuvo muy mala fe», teniendo en cuenta que el derecho fundamental de reunión está por encima del código de circulación que impide entrar tractores en la autovía.

Agricultores de la comarca de la Vega Baja del Segura protestan en San Isidro de Albatera. EFE / Manuel Lorenzo

«No nos han dado la razón, pero lo más grave de todo esto es que se comunique el día anterior por la tarde, hay mala fe en el intento de desconvocar«, ha destacado para acabar celebrando que no hayan tenido éxito porque los agricultores han respondido. «Si no hacemos un acto de protesta, haremos otro, vamos a continuar porque no tenemos nada que perder», ha advertido.

Mazón pide el «cese fulminante» del subdelegado del Gobierno

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado el «cese fulminante» del subdelegado del Gobierno de Alicante, Juan Antonio Nieves. A sus ojos, ha comunicado «tarde y mal» el rechazo al permiso a la tractorada de los agricultores en la provincia, lo que ha generado «una inseguridad» a la que los agricultores «no tienen derecho».

En estos términos se ha expresado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante sobre las manifestaciones de este viernes. También ha pedido explicaciones «inmediatas» a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.