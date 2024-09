Lorente (MSC España) se rinde a Catalá: «Afortunadamente para todos nosotros fue elegida alcaldesa»

El presidente de MSC España, Francisco Lorente, se ha deshecho en elogios hacia la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha alabado que es una dirigente política que «sí cumple puntualmente» con sus promesas electorales y ha sentenciado: «En el 2023, afortunadamente para todos nosotros fue elegida alcaldesa de Valencia».

Así se ha pronunciado el presidente en España de la naviera más importante del mundo, que explotará la futura terminal norte del Puerto de Valencia, en su intervención como presentador de la primera edil antes de celebrar un almuerzo-coloquio con Catalá como invitada y organizado por Propeller Valencia, la Asociación de Empresarios y Directivos Logísticos de la ciudad.

Además de la futura ampliación del puerto que explotará MSC, la naviera ítalo-suiza acaba de iniciar las obras en una de las parcelas que tiene adjudicada en la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, tal y como confirmó el propio Lorente esta semana a Economía Digital y pudo confirmar ‘in situ’ este diario.

El primero en intervenir ha sido el propio presidente de Propeller, Alfredo Soler, que se ha limitado a exponer a los invitados al almuerzo-coloquio con la alcaldesa de la ciudad que esta asociación no tiene «listado de temas que tratar» ni que reclamar con el Ayuntamiento porque «la comunicación es totalmente fluida, es un placer».

Leer más: Rover recurre al margen de su socio ACS la ampliación del Puerto de Valencia que ganó Acciona

Por su parte, Francisco Lorente ha sido el encargado de dar paso a la primera edil de Valencia y, tras repasar su currículum y carrera política, se ha deshecho en loas hacia Catalá: «Además de una excelente persona, en el 2023, afortunadamente para todos nosotros fue elegida alcaldesa de Valencia».

«He asistido a mítines, convocatorias y multitud de actos y las promesas electorales que le he escuchado, contrariamente a lo que ocurre con el resto de políticos, sí se vienen cumpliendo puntualmente«, ha cerrado el presidente de MSC España.

En su turno, María José Catalá también ha abordado el cambio de relación entre el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria: “La ciudad no será sin su puerto y el puerto no será sin la ciudad y, por eso, era tan necesario que volviera el diálogo entre ambas partes. Creo que lo hemos conseguido y estamos demostrando que el progreso y el desarrollo no son incompatibles.”

Leer más: Raminatrans y Grupo IFS congelan su licencia en la ZAL del Puerto de Valencia

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que “en un año de gobierno se han conseguido desatascar proyectos e inversiones vitales para el puerto de Valencia y para la economía valenciana”. Entre ellos, ha destacado el desbloqueo político de las obras de ampliación norte del puerto y la puesta en marcha la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

«El Ayuntamiento estaba de espaldas al puerto»

“Valencia no puede estar de espaldas a su puerto, pues genera el 3% del PIB de la Comunitat Valenciana y más de 50.000 empleos. Y se trata de hablar, de establecer un diálogo partiendo de una premisa: Ayuntamiento y empresarios somos aliados. Sé que en años anteriores no ha sido así. Pero a partir de ahora será así, porque creo sinceramente que es el camino que lleva a conseguir resultados porque los empresarios y la comunidad portuaria quieren que todo lo que hagan sea bueno para nuestra ciudad”, ha desarrollado.

Catalá se ha referido veladamente al anterior alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y a su equipo de gobierno para asegurar: «Cuando llegué a la Alcaldía de Valencia, el contexto era muy difícil, prácticamente no había relación. Se había generado una distancia debido a que el Ayuntamiento de Valencia se posicionó de espaldas al futuro del puerto».

También se ha referido la alcaldesa al desbloqueo -pendiente de recurso- de la ampliación del Puerto de Valencia: “Si hablamos de las expectativas que se abren con la ampliación norte –1.500 millones de inversión público-privada y más de 44.000 empleos directos-, es fácilmente comprensible que el puerto es un actor necesario y fundamental en el futuro de la ciudad».

Inversiones desbloqueadas por valor de 750 millones

Catalá ha señaladp que en un año de gobierno el objetivo es «reactivar las inversiones en la ciudad estancadas en el marasmo burocrático y en el colapso de las licencias ha sido una prioridad desde nuestra llegada».

«Son 750 millones en inversiones que estaban atascados y que hoy cuentan con licencia. Y este es un buen ejemplo. Y de igual manera se atenderán las solicitudes que lleguen, porque no vamos a dejar escapar una sola inversión que se interesante para Valencia”.

Por otra parte, la alcaldesa ha afirmado que este año de la Capitalidad Verde de Valencia, el puerto y el conjunto de la comunidad portuaria “estáis dando pasos decisivos en el objetivo de la descarbonización. El último, la primera autopista ferroviaria de España que conecta Madrid y el Puerto de Valencia. 16.000 toneladas de CO2 menos al año que se emiten a la atmósfera. Es un ejemplo claro de sostenibilidad, colaboración público-privada y competitividad”.

Ampliación de la V-30

Respecto a las infraestructuras, la alcaldesa ha señalado que “la V-30 es una vía saturada y es cierto que urge una ampliación, no sólo por el tráfico de camiones, sino también por los usuarios de Valencia y de su área metropolitana. Y el Gobierno central debe dar un paso al frente para desbloquear el proyecto. Descongestionar esta vía es básico para el puerto y para la ciudad. Y vamos a exigir al Gobierno que desbloquee proyectos como el acceso norte, el túnel pasante o como el soterramiento de las vías en Serrería”.

Sobre el freno a los megacruceros ha señalado que “debemos de buscar un equilibrio, pensando en el bien de nuestros vecinos, y en eso estamos trabajando”.

“Queremos diseñar una estrategia de sostenibilidad social y medioambiental compartida de cruceros y velar un turismo de cruceros de calidad, buscando la desestacionalización de las escalas, la distribución del flujo de cruceristas en destino y la planificación”, ha añadido Catalá.