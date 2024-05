Boluda choca con Catalá por los megacruceros: «Prohibir por prohibir ya lo hemos sufrido en esta ciudad»

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha mostrado públicamente su rechazo frontal a la restricción a la llegada de ‘megacruceros’ planteada por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá: «Prohibir por prohibir…. Ya lo hemos sufrido bastante en esta ciudad. ¿Un poquito más, no?».

Así se ha pronunciado el empresario naviero en una comparecencia ante los medios antes de un almuerzo-coloquio con Juan Bravo, vicesecretario de economía del Partido Popular, al que también ha asistido la propia alcaldesa.

«Primero hay que saber lo que son megacruceros. Yo no conozco ninguno. ¿Vosotros sabéis lo que son megacruceros? No sé dónde está el límite entre el tamaño de los cruceros», ha comenzado Boluda.

El empresario ha continuado con su crítica a esta medida anunciada por Catalá: «A mí prohibir siempre me parece mal. Se puede tomar otro tipo de medidas, pero además hay que saber dónde está la línea porque no se puede decir ‘megaalgo’ que no se sabe las dimensiones. Sobre todo porque casi todos los cruceros que están construyéndose y que están navegando son todos del mismo tamaño prácticamente. Cruceros muy pequeñitos quedan muy pocos y no tocan estos puertos».

«A mí todavía no me lo han explicado», ha afirmado Boluda, que ha añadido con cierta ironía: «Supongo que cuando me lo expliquen tendrá alguna explicación».

El presidente de AVE ha insistido en que no le gusta «prohibir nada» y «menos en un puerto». «Otra cosa es que haya medidas que se puedan adoptar muy diferentes, pero prohibir por prohibir…. Ya lo hemos sufrido bastante en esta ciudad. ¿Un poquito más, no?», ha concluido.

Estas declaraciones llegan después de que la alcaldesa de Valencia ha anunciado que el ayuntamiento está en conversaciones con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para restringir la llegada de megacruceros a la ciudad a partir de 2026.

Catalá, quien la semana pasada había adelantado la intención del Ayuntamiento de limitar la llegada de grandes cruceros o «ciudades flotante», como los llamó, ha profundizado en el tema durante la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con motivo de la Capitalidad Verde Europea.

«Los cruceros seguirán llegando a Valencia, pero no aquellos que consideramos ciudades flotantes, una oferta de cruceros mucho más masiva», ha aclarado.

«En 2026 seguirán llegando cruceros a Valencia, pero no serán ciudades flotantes, que aportan un turismo masivo de corta estancia y no benefician económicamente a la ciudad de manera significativa», ha detallado.