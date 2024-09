El lobby de Juan Roig y Boluda se reconcilia con Catalá a cuenta del Corredor y con Puente de adversario

Primero fue la cuestión de la llegada de ‘megacruceros’ a Valencia y después la reforma del sistema de financiación autonómica y las negociaciones bilaterales entre comunidades y Gobierno central tras el acuerdo para una ‘financiación singular’ para Cataluña. Lo cierto es que el acuerdo no ha sido la tónica habitual en algunos de los últimos grandes temas del ámbito económico-político valenciano entre Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), de la que forma parte, entre otros, el presidente de Mercadona, Juan Roig, y la alcaldesa de Valencia, la ‘popular’ María José Catalá.

Sin embargo, lo que ha desunido la llegada de turistas a través del Puerto de Valencia y la eterna cuestión de la infrafinanciación valenciana y el modo de abordarla, lo puede haber cosido de nuevo el Corredor Mediterráneo, el avance de las obras de esta infraestructura clave para la Comunidad Valenciana y para todo el arco mediterráneo y un ministro, Óscar Puente, que no ha perdido la ocasión de responder a esta alianza en vías de reconstrucción y erigirse en adversario común para Boluda y Catalá.

Vicente Boluda, Juan Roig y María José Catalá, entre otros, en un acto sobre el Corredor Mediterráneo

El primer choque evidenciado públicamente entre ambos protagonistas tuvo lugar el pasado mes de mayo. El presidente de AVE no dudó en mostrar públicamente su rechazo frontal a la restricción a la llegada de ‘megacruceros’ planteada en aquellos días por la alcaldesa de Valencia: «Prohibir por prohibir…. Ya lo hemos sufrido bastante en esta ciudad. ¿Un poquito más, no?», dijo ante los medios de comunicación que le preguntaron por esta ‘cruzada’ asumida en primera persona por Catalá.

«Primero hay que saber lo que son megacruceros. Yo no conozco ninguno. ¿Vosotros sabéis lo que son megacruceros? No sé dónde está el límite entre el tamaño de los cruceros», dijo Boluda.

El empresario continuó con su crítica a esta medida anunciada por Catalá: «A mí prohibir siempre me parece mal. Se puede tomar otro tipo de medidas, pero además hay que saber dónde está la línea porque no se puede decir ‘megaalgo’ que no se sabe las dimensiones. Sobre todo porque casi todos los cruceros que están construyéndose y que están navegando son todos del mismo tamaño prácticamente. Cruceros muy pequeñitos quedan muy pocos y no tocan estos puertos».

Esta polémica llamó la atención, pero el tema fue perdiendo relevancia en el discurso público de la primera edil de Valencia y la polémica entre ambos parecía disipada. Sin embargo, el propietario de del grupo naviero Boluda Corporación Marítima volvió a chocar pública y frontalmente con los postulados de Catalá y de su partido y, a principios de este mes, se mostró favorable al acuerdo para la ‘financiación singular’ para Cataluña acordada por el PSC y ERC si sirve para que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica: «Si tiene que ser a través del cupo catalán o del cupo vasco o del cupo de París, pues bueno, qué vamos a hacer», sentenció el empresario.

Y lo hizo además acompañado por el secretario de Estado de Política Territorial en el Gobierno de Pedro Sánchez, Arcadi España, exconseller de Hacienda en el Gobierno de Ximo Puig, invitado por el lobby empresarial dirigido por Boluda a un almuerzo-coloquio y en un ambiente de absoluta cordialidad entre ambos.

«Nosotros, en principio, estamos de acuerdo con todas las palabras que ha dicho el secretario de Estado y lo que queremos es que se negocie», indicó el naviero al iniciar su discurso ante los periodistas, mostrándose como el primer gran empresario español en mostrar públicamente su sintonía con la línea marcada por Pedro Sánchez en materia de financiación autonómica y en contra de la estrategia seguida por Alberto Núñez Feijóo y, en consonancia, los líderes ‘populares’ valencianos, Carlos Mazón y la propia Catalá.

Preguntado sobre si los empresarios que conforman AVE prefieren que la financiación autonómica se negocie de manera bilateral, como propone el Gobierno, o mediante una negociación multilateral con todas las comunidades, Boluda respondió: «Creo que lo más importante es que se negocie de una vez o que se cambie de una vez el sistema de financiación que tienen las comunidades autónomas en España, sobre todo en lo que afecta a la Comunidad Valenciana. Que sea individual o que sea colectivo yo creo que es lo menos importante en estos momentos».

«Lo más importante en este momento es que se abra ese melón y que se vaya a un pacto que sea un poco más justo para la Comunidad Valenciana de lo que es hoy en día», agregó. Posteriormente a estas declaraciones, ya en el almuerzo a puerta cerrada con Arcadi España, múltiples empresarios miembros de AVE mostraron sus discrepancias con la posición expresada por su líder públicamente, pero las palabras ya habían llegado a los ciudadanos y también a los políticos, con sonrisas y enfados asegurados y con Catalá en el segundo grupo con toda probabilidad.

El reencuentro

Estos dos cruces de posiciones y de declaraciones públicas sobrevolaban en el ambiente que la plataforma empresarial y civil #QuieroCorredor había convocado este lunes en Valencia, con Boluda como líder, Roig como apoyo de peso y Catalá como invitada como representante institucional, además del conseller de Infraestructuras, y Territorio de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, en un segundo plano, como suele ser habitual.

Vicente Boluda y María José Catalá se saludan antes de iniciar un acto de #QuieroCorredor

Ningún saludo destacó por encima de otro salvo uno. A la llegada de Catalá al acto de reivindicación del Corredor Mediterráneo, ambos escenificaron rodeados de cámaras y periodistas y conscientes de ello un saludo que se alargó especial y llamativamente, mientras el resto de autoridades y los propios periodistas aguardaban pacientemente a hacer la foto oficial y a la atención a los medios, lo que se conoce en el sector como ‘canutazo’. Escenificada esta reconciliación -habrá que ver si duradera-, el resto de saludos fue anecdótico y el acto continuó con normalidad.

Tras la foto oficial de rigor, con Boluda, Roig y Catalá presidiendo, el armador valenciano y la alcaldesa pasaron a reclamar conjuntamente ante los micrófonos mayor velocidad en las obras del Corredor Mediterráneo, además de una lista de peticiones invariables hasta este momento.

Juan Roig, María José Catalá, Vicente Boluda, Vicente Martínez Mus y José Vicente Morata, entre otros, conversan en un acto de #QuieroCorredor

La imagen de unidad estaba servida. Ningún representante del Gobierno central estuvo presente en el acto, al menos físicamente, pero ya se encargó el ministro de Transportes, Óscar Puente, de planear por allí y situarse enfrente de Boluda y Catalá.

Justo en la misma mañana en la que se celebraba este acto, el titular de Transportes aprovechaba para anunciar que ya se han superado los 7.000 millones de euros licitados para el despliegue del Corredor Mediterráneo desde 2018, un hito que muestra la «apuesta y compromiso del Gobierno por el desarrollo de esta infraestructura clave para potenciar el transporte ferroviario y de mercancías y viajeros y mejorar la conectividad con Europa».

En concreto, desde junio de 2018, Adif ha licitado actuaciones por 7.110 millones de euros (IVA incluido), de los que unos 1.420 millones se han licitado en los últimos 12 meses (de septiembre de 2023 a septiembre de 2024).

«Un ritmo que demuestra la fuerte apuesta y el compromiso por mejorar la conectividad ferroviaria desde Algeciras hasta la frontera con Francia, potenciando el transporte de mercancías y viajeros por tren», aseguraba el ministro en un vídeo difundido por redes sociales en una oportuna coincidencia horaria y de calendario.