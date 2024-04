El barómetro del lobby de Boluda y Roig apunta al Gobierno: «Deteriora la imagen del empresario»

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha presentado su Barómetro del Empresario 2024, en el que se señala que el Gobierno, la política nacional y la búsqueda del beneficio propio son los principales motivos de deterioro de la imagen del empresario.

Así figura en el barómetro que el lobby de Vicente Boluda y Juan Roig ha dado a conocer este jueves en un acto empresarial en Valencia, al que han asistido más de 300 empresarios. Con el objetivo de responder a ¿Cómo nos valoran?, AVE ha encargado a GAD3, en colaboración con el Ivie, la realización de más de 3.500 encuestas en toda España en la que se les ha consultado su opinión sobre los empresarios, las empresarias y el emprendimiento, cuyas conclusiones ha presentado su fundador y presidente, Narciso Michavila, sociólogo y empresario.

Esta jornada de presentación de resultados ha dado comienzo con la bienvenida de Vicente Boluda, presidente de AVE y empresario (Boluda Corporación Marítima), y de Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) y vicepresidente de CEOE.

Según datos del 1 de enero del 2023, en España hay 3.207.580 empresas económicamente activas, un 0,5% más que en 2022, de las que el 95,2% no tienen asalariados o son microempresas. El 99,8% son pymes y solo el 0,8% son medianas y grandes.

Los empresarios aportan el 84,6% del empleo de la economía española, 17,8 millones de ocupados-EPA en 2023, y su peso ha aumentado tres décimas en 2023.

El sector privado aporta el 86% del PIB total de España y su peso ha aumentado ocho décimas de 2021 a 2022. Además, aporta el 89,9% de la inversión total de España, el 90,1% en el caso de las TIC y el 94,7% en inversión en activos intangibles.

Solo a través del impuesto de sociedades, las empresas aportan 36.608 millones de euros de ingresos a las arcas públicas, el 11,1% del total en 2022, dos décimas más que en 2021. Adicionalmente aportan otros ingresos vía IRPF de autónomos, impuestos a la importación, impuestos especiales, ITPAJD, IAE, IBI, etc.

Asimismo, las empresas aportan el 70% de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social de los empleadores, 102.007 millones de euros en 2022, un 7% más que en 2021.

Las principales conclusiones del Barómetro

Entre las principales conclusiones de esta encuesta, destaca que el 77% de los españoles tiene una percepción positiva o muy positiva de los empresarios por segundo año consecutivo. Además, la sociedad considera que tienen un papel importante en el bienestar social y económico, con una valoración promedio de 7,4 sobre 10.

El 41% de los encuestados admira a algún empresario, manteniendo un nivel de apreciación muy similar al año 2023. Además, más del 70% de los españoles considera que la imagen pública de los empresarios ha mejorado o se ha mantenido en el último año.

La generación de empleo y el crecimiento económico se colocan como los principales motivos de mejora, mientras que la falta de referentes en el entorno y el exceso de beneficios se colocan como principales razones para la falta de admiración hacia los empresarios.

Además, según este barómetro, los españoles consideran que los empresarios asumen más responsabilidades y casi el 60% cree que se ve más afectada su salud mental que la del resto de trabajadores.

Por otro lado, más de la mitad de los españoles cree que las mujeres tienen más dificultades a la hora de desempeñar sus funciones como empresarias que los hombres. Los principales motivos de este fenómeno son: la escasa inculcación de cultura empresarial y la poca presencia de referentes femeninos.

Igualmente, el 54% de los españoles afirma que los jóvenes empresarios tienen más dificultades para desempeñar sus funciones. La falta de experiencia y el cuestionamiento de su legitimidad destacan entre los principales motivos.

En la comparación entre autónomos, pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios, del barómetro se extrae que la innovación, el estatus socioeconómico y el desarrollo tecnológico son los tres atributos que más se destacan de los grandes empresarios, mientras que la valentía y el esfuerzo es lo que más destaca entre los autónomos.

En cuanto a confianza empresarial, la resiliencia (13%), el liderazgo (13%) y la ética (12%) son los atributos espontáneos más asociados a la figura de los empresarios. Además, alrededor del 40% de los encuestados afirma conocer alguna empresa que destaca por sus buenas prácticas y cultura empresarial. El compromiso de los empresarios se percibe en gran medida en las áreas de innovación tecnológica, generación de empleo, y desarrollo económico y social del país.

Las comunidades con más emprendedores

Un 55% de los emprendedores cree que la sociedad española es emprendedora, nueve puntos más que los no emprendedores, y Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana se colocan entre las comunidades con un mayor porcentaje de emprendimiento en España.

El 54% de los emprendedores españoles está muy satisfecho o bastante satisfecho con la decisión de haber emprendido, 9 puntos menos que en 2023. Por otro lado, un 83% de los españoles cree que emprender es difícil o muy difícil.

Entre las personas que no han emprendido, casi seis de cada diez españoles se arrepiente de no tener su propio negocio por no haber emprendido antes

Sin embargo, más de la mitad de los españoles no tiene planes de iniciar un negocio en el futuro, en comparación con el 21% que sí se lo está planteando y un 22% que aún tiene dudas al respecto.

«La sociedad española está muy polarizada» Narciso Michavila

Respecto al Barómetro del Empresario, Narciso Michavila ha señalado que “es un estudio inédito que nos ayuda a medir la valoración que hacen los españoles de la clase empresarial”, y ha destacado que, de él, “extraemos que en España no faltan ni ideas, ni talento, ni formación, sino que falta mayor seguridad jurídica, acceso a la financiación y referentes empresariales”.

En su discurso, el presidente y fundador de GAD3 ha asegurado que «la sociedad española está muy polarizada, entre una élite política y mediática y también a nivel de la sociedad», aunque, pese a ello, ha destacado que «la sociedad y el mundo cada vez van a mejor a pesar de lo que pueda parecer».

La ponencia de clausura ha corrido a cargo de Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Bajo el título ‘España: Emprender para crecer’, ha abordado los principales errores de los emprendedores y ha compartido ideas fuerza para promover el emprendimiento, aunque ha enfatizado que “lo que necesitamos no es solo más emprendedores, que también, sino emprendedores con mayor ratio de supervivencia”.

Durante su discurso, además, ha compartido con la audiencia la que para él ha sido la mejor definición del empresario que le han dado: “Una persona que se mueve en la incertidumbre y se queda toda la incertidumbre para sí, de manera que todos los que trabajan para esa persona piensen que el mundo es cierto”.