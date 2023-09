Mazón se reúne con el presidente de Ford España

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mantenido este miércoles una reunión con el presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso; el director de Fabricación de Ford España, Dionisio Campos, y el director de Relaciones Institucionales de la compañía, Fernando Acebrón.

Colaboración entre Ford y la Generalitat Valenciana

En el transcurso de la reunión se han abordado aspectos de la colaboración conjunta entre la compañía automovilística y la Generalitat, y se ha puesto de manifiesto la relevancia de la multinacional en la economía valenciana y en el desarrollo del sector del automóvil en la Comunitat.

En la reunión también han estado presentes la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino; la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio, Salomé Pradas; y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

Ford Almussafes reduce la producción de coches

Ford Almussafes ha reducido la producción de coches de 1.100 vehículos a 700 por la caída de la demanda. La reducción de producción no tiene relación con la falta de microchips u otros componentes, que fueron los motivos por lo que fundamentaron los úlitmos ERTE que se han aplicado a la factoría valenciana.

Carlos Faubel, presidente del comité de empresa en Ford Almussafes y líder de UGT en la factoría, ya ha advertido de que los trabajadores no van a ser flexibles en esta ocasión frente a los problemas de la factoría y ha mostrado su total rechazo a negociar expedientes de empleo para aliviar los costes de la automovilística durante los días que no tengan producción mientras que los planes de futuro de la factoría valenciana no se clarifiquen.

De hecho, Faubel apunta que para próximos parones de la producción se debería recurrir a la convocatoria de jornadas industriales, que son días que por convenio se puede parar la producción. No obstante, el nuevo parón de producción no permite la opción de las jornadas industriales ya que se ha planteado un paro parcial que sólo afecta al turno de tarde pero no al de mañanas

Desde el sindicato mayoritario en Ford Almussafes, avisaron en un comunicado que «mientras no cambie la situación y Ford se decida a desvelar sus planes con respecto al futuro de la electrificación no será posible acordar, al menos con UGT, fórmulas transitorias que minoren el impacto que supone atravesar periodos de baja producción».

Por ello, urgen a la dirección que «clarifique sus planes sobre Valencia, y solo a partir de ahí podremos encontrar las mejores soluciones para afrontar el futuro con éxito».